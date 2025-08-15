開幕3天限定！ 全台首家「Kururu岢露圈」專賣　#4 BUTTER FOUR聯手韓國插畫家 送你獨一無二馬克杯

甜點控尖叫！台北中山商圈最近又多了一個必踩美食地標，全台首家暴紅「Kururu岢露圈」專賣店—「#4 BUTTER FOUR」正式開幕。限時三天8/15至8/17邀請到韓國超人氣插畫家 Mug cup guy 限時駐店作畫，幸運的你還能把「世界唯一的手繪馬克杯」帶回家！

圖／#4 BUTTER FOUR提供

「#4 BUTTER FOUR」是全台第一家專賣爆紅甜點「Kururu岢露圈」的店舖，將泡芙與甜甜圈的口感完美融合，現烤出爐的外層香酥、內餡綿密，再搭配多款創意沾醬，讓人一吃就愛上！

圖／#4 BUTTER FOUR提供

店家特邀韓國知名藝術家限時駐點， Mug cup guy 不只是插畫家，還是攝影記者，擅長將日常的溫暖瞬間描繪在馬克杯上，作品充滿故事與情感溫度，並曾為多部韓國電影、電視劇的演員創作肖像插畫。

圖／#4 BUTTER FOUR提供

#4 BUTTER FOUR推出開幕限時活動，自8/15至8/17，每天中午12:00到16:00，凡購買「岢露圈一盒」並加入會員，就能獲得刮刮卡一次機會，當日將限量抽出15位幸運兒，可於14:00至17:00與藝術家面對面互動，並獲贈他親手繪製、全世界只有一個的專屬馬克杯，名額有限，額滿即提前結束。

圖／#4 BUTTER FOUR提供

