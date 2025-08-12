火鍋控衝開箱！肉多多進化版 「新肉多多」全台首店插旗台北東區 一日限定「鍋物買1送1」和牛也吃得到
火鍋控衝開箱！樂多多集團旗下全新精緻鍋物品牌「新肉多多火鍋」首店插旗台北東區，並將在8/16開幕當日推出「精緻鍋物買一送一」，身為火鍋控當然得手刀衝第一。
樂多多集團旗下熱門品牌「肉多多火鍋」擁有超高人氣，是許多人吃鍋的不二首選。現在，更再開設全新精緻鍋物「新肉多多火鍋」為火鍋界注入新力，將於8/16正式插旗台北東區，並於開幕日祭出限量100組「精緻鍋物買一送一」活動，A5和牛也能點，預計在8/16 16:00起發放號碼牌，17:00開放進場用餐，每組用餐時間120分鐘。
買一送一活動人潮較多，為維護秩序，每組（1至4位）顧客僅需一人代表排隊即可；火鍋買一送一以價高者計價，每鍋酌收原價10%服務費，詳情請見粉專。
「新肉多多火鍋」套餐最低479元起，蔬食套餐鍋更只要429元。每份套餐鍋物內含菜盤、附餐、自助醬料、自助飲料、甜點等，菜盤可在美國頂級Prime低脂板腱、台灣梅花豚、鮮甜小白蝦一份或9.5蛤蜊一份中擇一兌換，詳細菜單請參考新肉多多粉專。
新肉多多 台北忠孝店
開幕日：2025/8/16
地址：台北市大安區忠孝東路四段166號3F (忠孝敦化捷運站4號出口)
電話：02-27755580
