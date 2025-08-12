火鍋控衝開箱！肉多多進化版 「新肉多多」全台首店插旗台北東區 一日限定「鍋物買1送1」和牛也吃得到

各位「鬼滅之刃」的粉絲們注意！與「FANFANS CAFÉ」聯名的主題餐廳限時快閃北中南三地，不只推出與角色相關的原創餐點，更有全新的限定特典與獨家的週邊，粉絲們還不快來先複習、再去看新電影～

2025-08-12 13:00