快訊

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創三個半月新低

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

火鍋控衝開箱！肉多多進化版 「新肉多多」全台首店插旗台北東區 一日限定「鍋物買1送1」和牛也吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／新肉多多火鍋粉專
圖／新肉多多火鍋粉專

火鍋控衝開箱！樂多多集團旗下全新精緻鍋物品牌「新肉多多火鍋」首店插旗台北東區，並將在8/16開幕當日推出「精緻鍋物買一送一」，身為火鍋控當然得手刀衝第一。

圖／新肉多多火鍋粉專
圖／新肉多多火鍋粉專

樂多多集團旗下熱門品牌「肉多多火鍋」擁有超高人氣，是許多人吃鍋的不二首選。現在，更再開設全新精緻鍋物「新肉多多火鍋」為火鍋界注入新力，將於8/16正式插旗台北東區，並於開幕日祭出限量100組「精緻鍋物買一送一」活動，A5和牛也能點，預計在8/16 16:00起發放號碼牌，17:00開放進場用餐，每組用餐時間120分鐘。

買一送一活動人潮較多，為維護秩序，每組（1至4位）顧客僅需一人代表排隊即可；火鍋買一送一以價高者計價，每鍋酌收原價10%服務費，詳情請見粉專

嚴選甜點。圖／新肉多多火鍋粉專
嚴選甜點。圖／新肉多多火鍋粉專

「新肉多多火鍋」套餐最低479元起，蔬食套餐鍋更只要429元。每份套餐鍋物內含菜盤、附餐、自助醬料、自助飲料、甜點等，菜盤可在美國頂級Prime低脂板腱、台灣梅花豚、鮮甜小白蝦一份或9.5蛤蜊一份中擇一兌換，詳細菜單請參考新肉多多粉專。

新肉多多 台北忠孝店

開幕日：2025/8/16

地址：台北市大安區忠孝東路四段166號3F (忠孝敦化捷運站4號出口)

電話：02-27755580

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

和牛 甜點 肉多多 新肉多多 買一送一 台北東區

相關新聞

收藏要快！鬼滅之刃 X FANFANS CAFÉ 聯名餐廳來啦 「限定特典」北中南三地限時亮相

各位「鬼滅之刃」的粉絲們注意！與「FANFANS CAFÉ」聯名的主題餐廳限時快閃北中南三地，不只推出與角色相關的原創餐點，更有全新的限定特典與獨家的週邊，粉絲們還不快來先複習、再去看新電影～

火鍋控衝開箱！肉多多進化版 「新肉多多」全台首店插旗台北東區 一日限定「鍋物買1送1」和牛也吃得到

火鍋控衝開箱！樂多多集團旗下全新精緻鍋物品牌「新肉多多火鍋」首店插旗台北東區，並將在8/16開幕當日推出「精緻鍋物買一送一」，...

2025「必比登推介名單」出爐！全台144間入選 新竹縣8間、新竹市7間

「台灣米其林指南2025」在今日公佈「必比登推介」名單，今年共計有144個店家入選，其中包含37間新入選店家。另外新北市...

江振誠從小吃到大！「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 最後營業日曝光

經營近50年的台北士林「華榮市場口甜不辣」，日前老闆因為心肌梗塞猝逝，許多熟客得知消息後，紛紛在社群上表達關懷與不捨，而...

花蓮人氣「定置漁場三代目」插旗台北！限定「小川椒濃胡麻沾麵」必吃

來自花蓮的人氣拉麵「定置漁場三代目」即將在8月16日首度進駐台北。店內延續「產地直送、在地風土」的理念，提供多款招牌的膠...

「文華 Café」推夏日午間海陸盛宴！新任主廚盧奕翔領軍獻創意佳餚

台北文華東方酒店「文華 Café」向來以精緻自助餐聞名，今夏由新任主廚盧奕翔領軍，推出全新季節午間主餐，為盛夏饕客帶來耳目一新的海陸盛宴。主廚嚴選時令食材，融合海鮮與肉類的多元風味，並以細膩廚藝詮釋夏日餐飲美學，可以揪團來訪全新菜餚！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。