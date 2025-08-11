「文華 Café」推夏日午間海陸盛宴！新任主廚盧奕翔領軍獻創意佳餚

台北文華東方酒店「文華 Café」向來以精緻自助餐聞名，今夏由新任主廚盧奕翔領軍，推出全新季節午間主餐，為盛夏饕客帶來耳目一新的海陸盛宴。主廚嚴選時令食材，融合海鮮與肉類的多元風味，並以細膩廚藝詮釋夏日餐飲美學，可以揪團來訪全新菜餚！

圖／台北文華東方酒店提供

擁有十多年中西餐資歷的盧奕翔，曾旅居澳洲累積國際視野，並歷練於米其林推薦餐廳與多家星級飯店。今年5 月升任「文華 Café」主廚後，融入法式經典與自己對食材的情感與故事，創作出兼具層次與驚喜的料理。盧主廚希望透過每一道菜，讓賓客感受到季節更迭的美好，以及專屬於「文華 Café」的味蕾印象。

即日起，週一至週四「平日午間饗．吃．吧」每位 1,580 元起＋10%，主餐包含油封九孔鮑與海虎蝦海鮮燉飯、香煎海石斑佐百香果沙巴雍醬、炙烤伊比利豬梅花佐法式芥末醬汁，以及爐烤美國 Prime 帶骨牛小排搭配 X.O. 醬波士頓龍蝦；週五至週日「週末午間鮮．吃．吧」每位 2,680 元起＋10%，則有嫩煎國王鮭魚、爐烤澳洲小羔羊肩與炙燒日本 A3 紐約客等選擇。

最後，平日午間餐期的賓客可搭配活力沙拉吧與開胃冷肉盤，週末則升級為無限供應的當季海鮮吧，讓喜愛海味的食客盡情暢享。無論平日或假日，餐後都能走訪精品級甜點吧，以繽紛甜品為午間饗宴畫下完美句點。酒店希望透過這次的夏日菜單，不僅提供佳餚，也為食客打造悠閒奢華的午間時光。

