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吃到飽限時降價！泰市場「泰式好朋友日」每人現省400元 揪吃爽嗑「90up道經典菜色」優惠到8月底

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／晶華酒店提供
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等到優惠了！首家以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳「泰市場」祭出新優惠，8月底前於指定晚餐時段兩人同行現省800元，令饕客讚「終於降價了」、「兩人同行蠻划算的」。

圖／晶華酒店提供
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一改閨蜜之夜優惠，不分性別、不限身份皆享好康！位於大直英迪格酒店4F的泰式主題Buffet「泰市場」即日起至8月底推出「泰式好朋友日」活動，活動期間之每週二、三晚餐時段，只要兩人以上同行用餐，即享每位1,180元優惠價（原價1,580元），每人現省400元（服務費另計），輕鬆相約暢享多道泰式風味吃到飽

泰市場海鮮自助餐廳，以各式酸辣帶勁的泰式佳餚吸引食客的青睞。圖／晶華酒店提供
泰市場海鮮自助餐廳，以各式酸辣帶勁的泰式佳餚吸引食客的青睞。圖／晶華酒店提供

圖／晶華酒店提供
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「泰市場」以豐富的海鮮料理為招牌特色，搭配各式辛香料更加開胃且誘人食慾，集結逾90道泰式及亞洲經典菜色，從泰式風味披薩、現流鮮魚現煮料理到泰國嘟嘟糕、泰奶霜淇淋等統統有，讓你免飛泰國也能享用道地的風情美食。

圖／晶華酒店提供
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泰市場 Spice Market

地址：台北市中山區植福路200號4F（大直英迪格酒店）

電話：02-8502-6100

官網：https://reurl.cc/ax4vDZ

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