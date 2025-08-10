99元「牛肉蛋拌烏龍麵」！丸亀製麵「丸亀日」來了 還有寵粉優惠「點天丼免費續海帶芽湯」到月底

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／丸亀製麵提供
圖／丸亀製麵提供

丸亀烏龍麵百元有找！本月「丸亀製麵」丸亀日推出「99元牛肉蛋拌烏龍麵」，一日限定、現打77折；還有八月天丼月活動，只要點天丼即享免費海帶芽湯，還能續碗喝到飽。

圖／丸亀製麵提供
圖／丸亀製麵提供

來自日本的「丸亀製麵」將每月11日定為丸亀日，8/11一日限定推出「99元牛肉蛋拌烏龍麵（原價129元）」，只要加入丸亀官方LINE並回答問題、領加入禮，再點選圖文選單即可領取丸亀日電子優惠券，內用、外帶都適用，每券限優惠1次。

8/11一日限定「99元牛肉蛋拌烏龍麵（原價129元）」。圖／丸亀製麺提供
8/11一日限定「99元牛肉蛋拌烏龍麵（原價129元）」。圖／丸亀製麺提供

「丸亀製麵」八月推出「天丼月」活動。圖／丸亀製麵提供
「丸亀製麵」八月推出「天丼月」活動。圖／丸亀製麵提供

不僅如此，八月份「天丼月」丸亀再推寵粉優惠，即日起至8/31，到門市點購天丼一碗（售價35元），搭配自己喜歡的炸物、單點配料，即可免費領取海帶芽湯（可續碗），單筆結帳限優惠一次。

圖／丸亀製麺提供
圖／丸亀製麺提供

