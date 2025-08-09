「肉次方」台北南京東店開幕！Asahi生啤買1送1，還有3小時無限爽吃

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／肉次方提供
圖／肉次方提供

肉次方以「大份量燒肉吃到飽」聞名，主打豪邁肉盤與互動式現烤體驗，適合家族聚餐與朋友聚會。品牌強調肉品新鮮與現場刨切，搭配自選醬料與多款下酒菜，長期吸引愛吃肉的饕客前往試味，成為台北燒肉市場的熱門選擇之一，現在台北南京東路店開幕祭出超狂優惠一起來看看吧。

圖／肉次方提供
圖／肉次方提供

台北南京東店現已正式開幕，地點鄰近中山商圈、交通便利，店內以舒適多人座位與熱鬧派對氛圍作為招牌。開幕期間同步啟動訂位服務，無論想要單純大啖燒肉或與友人暢飲乾杯，都能在南京東店找到合適的用餐節奏；店方也提醒消費者遵守飲酒安全規範。

圖／肉次方提供
圖／肉次方提供

為慶祝新店登場，肉次方推出超狂開幕優惠，首先Asahi生啤買一送一（活動期間：2025/8/8–2025/9/30，禁止酒駕）；再者，飽腹3小時爽吃專案（限時：2025/8/8–2025/8/31，週一至週五14:00–17:00，2人以上享3小時無限烤肉）；不僅如此，進擊の肉刮刮卡活動（2025/8/1–2025/9/30），凡點指定「進擊の肉」套餐即贈刮刮卡，有機會獲得限定周邊、加菜或餐券，並可透過王品瘋美食APP結帳參加抽獎（含春日部來回機票等大獎）。欲訂位或了解詳情，可上官網或店家社群查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／肉次方提供
圖／肉次方提供

