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日式定食、牛肉麵買1送1！福勝亭「炸雞柳定食+小菜」每套190有找 再贈限量磁鐵盲袋 「這2品牌」豬排丼、牛肉麵半價吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／品川蘭、福勝亭提供
圖／品川蘭、福勝亭提供

福勝亭買一送一！日式豬排專賣「福勝亭」8月優惠來了，特別推出限時「鮮嫩炸雞柳定食」買一送一，平均下來一份定食不到190元，爽吃到月中。

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

連鎖日式定食「福勝亭」最新攜手外送平台Uber Eats合推買一送一優惠，即日起至8/12，於外送平台Uber Eats點購「鮮嫩炸雞柳定食+芝麻牛蒡絲」即享買一送一，兩份377元，除炸雞柳定食、芝麻牛蒡絲等餐點外，還有限量馬賽克磁鐵盲袋免費送，數量有限、贈完為止。

鮮嫩炸雞柳定食。圖／福勝亭提供
鮮嫩炸雞柳定食。圖／福勝亭提供

而「福勝亭」也同步分享了推薦必點TOP 3：開運豬排定食、香酥炸腰內肉定食和卡滋豬排丼定食等三款超人氣美味，有選擇障礙直接輪著點絕對不踩雷。

開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

此外，同為三商集團旗下的「三商鮮五丼」及「品川蘭」也祭出買一送一優惠，優惠餐點分別為「爪哇咖哩菲力豬排丼+滷豆腐」與「蘭雪花牛肉麵+醋溜雲耳」，每份平均下來都只要200元。優惠詳情依Uber Eats頁面為準。

圖／品川蘭粉專
圖／品川蘭粉專

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豬排 外送 咖哩 福勝亭 牛肉麵 鮮五丼 Uber Eats 買一送一

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