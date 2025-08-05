超強豬排丼199元！吉豚屋登台10週年「人氣三品」特價4天 「2招」擁有超Q「10週年招牌小燈箱」要收藏

日本NO.1炸豬排200元有找！「吉豚屋」登台10週年，一連4天推出「人氣三品」限時特價199元起，消費滿額再免費贈送限定「招牌小燈箱」，實體超可愛令網友直呼「我要買10個」。

2025-08-05 14:02