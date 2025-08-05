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超強豬排丼199元！吉豚屋登台10週年「人氣三品」特價4天 「2招」擁有超Q「10週年招牌小燈箱」要收藏
日本NO.1炸豬排200元有找！「吉豚屋」登台10週年，即日起至8/8，一連4天推出「人氣三品」限時特價199元起，消費滿額再免費贈送限定「招牌小燈箱」，實體超可愛令網友直呼「我要買10個」。
日本豬排名店「吉豚屋」來台10週年推出限時感謝祭，即日起至8/8，吉豚豬排丼（竹）特價199元（原價239元）、里肌豬排定食特價239元（原價269元）、豬排咖哩（竹）特價249元（原價289元），共3款人氣餐點任你選。
除了特價優惠外，8/31前，單筆消費滿888元即贈一個「超Q10週年限定招牌小燈」（不累贈），亦或點購任一主餐以109元加購一個（每筆消費限一個），一款雙面超級值得收藏，數量有限、贈/售完為止。需注意的是，以上活動桃園機場店不參與。
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