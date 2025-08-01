火鍋控哭哭！ 輕井澤「拾七石頭火鍋」台中、高雄3間門市8／31熄燈 粉絲湧留言哀號

火鍋控心碎了！台中起家的知名餐飲品牌「輕井澤集團」旗下「拾七石頭火鍋」今（1）日無預警在社群宣布，因營運考量，旗下台中永春店、昌平店與高雄中山店三間門市將於8月31日結束營業。消息一出，不少忠實粉絲湧入粉專哀號「這麼好吃為什麼要關」，更有網友直言「我的休假晚餐沒了」。

圖／翻攝拾七石頭火鍋臉書

「拾七石頭火鍋」，是輕井澤集團旗下人氣品牌，目前僅存的三間分店分別位於台中永春、台中昌平與高雄中山。官方粉專於8月1日公告表示，因營運考量，全台3家分店只營業到8月31日，並感謝顧客一路以來的支持。

圖／翻攝拾七石頭火鍋臉書

「拾七石頭火鍋」主打平價個人鍋物，包含麻辣鍋、和風鍋、壽喜燒等，價格從275元起跳，以高CP值吸引學生、小資族群支持，更因推出期間限定的臭臭豆腐鍋、剝皮辣椒鍋等風味而擁有網路高人氣。

歇業消息一出，老主顧們紛紛湧入粉專留言表達震驚與不捨「我的愛店沒了」、「不能關啊，美好火鍋要不見了」、「我們全家都超愛剝皮辣椒鍋」、「我最愛他的壽喜燒，以後吃不到了」、「生意好成這樣竟然還是要收」。

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