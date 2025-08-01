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「大師兄銷魂麵舖3.0」正式開張！升級版飲料甜點吃到飽，還有拌麵湯品新登場最低288元起

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團
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慶祝品牌創立滿8週年，大師兄銷魂麵舖於7月27日正式推出全新3.0升級版芝山店，地點位於台北市士林區福華路148號，鄰近捷運芝山站。全新店型不僅推出創意拌麵與湯品選項，更首度設置「免費飲品甜品自助吧」，最低288元起即可享甜點與湯品無限續加，開創銷魂新體驗。

圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團
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芝山店限定的拌麵選擇多達四種，包括經典麻辣拌麵、轉為常態的花椒麻醬，以及新登場的酸辣乾拌麵與紅油皮蛋拌麵，層次豐富、風味各異，滿足饕客多元口味需求。湯品則提供五種口味可選，除了原有的半菜半肉與麻辣系列，還新增蒜頭雞湯與濃郁蝦湯，採用蝦殼與雞骨熬煮，鮮香濃郁令人驚豔。

圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團
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圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團
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最大亮點為全新開放的內用自助區，只要點用套餐，即可免費享用自助飲料與甜品。飲品有無糖紳士烏龍茶與雲映奶茶，甜品則有紅豆紫米湯搭配芋圓與地瓜圓，份量與品質兼具，是喜愛銷魂滋味的消費者不容錯過的升級體驗。

圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團
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為慶祝開幕及品牌8週年，8月1日至31日推出多重會員回饋活動，新會員加入即贈買一送一券，消費滿額還可參加輪盤抽Dyson家電、理想混蛋演唱會門票等好禮。另可兌換8週年限定擦手巾與拌麵禮盒，各店數量有限，喜愛大師兄的粉絲可要把握機會。

圖／取自大師兄銷魂麵舖臉書粉絲團
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