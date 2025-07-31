「全台最強雞翅」插旗台北小巨蛋！ GUMGUM開幕連3天「餐點半價」 最低105元起 吃爆30款創意雞翅

雞翅控快看！ 曾被國際旅遊網站《Big 7 Travel》評選為「亞洲第二好吃雞翅」的GUMGUM雞翅啤酒餐廳，正式進軍台北小巨蛋商圈。「GUMGUM EGG」將於8月1日盛大開幕，成為品牌全台第4家分店，不僅推出限店限定新口味雞翅，還有超吸睛的早午餐、披薩三明治等品項，讓粉絲從早吃到晚沒問題。

圖／GUMGUM EGG提供

第4家分店小巨蛋店延續品牌風格，以蛋形建築與大地色系打造柔和弧線空間，整體氛圍溫馨舒適。店內主打不限時早午餐，提供多款沙拉、燉飯、比薩三明治等輕食選擇，適合上班族早餐、朋友聚會、演唱會後續攤。

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GUMGUM以不裹粉的美式炸雞翅聞名，強調雞肉原始鮮嫩口感，並搭配獨門調味，至今已開發出超過30種人氣口味輪翻登場，每年熱賣超過50萬隻。這次小巨蛋店搶先主打2款新品口味，包括以墨西哥辣椒與蜂蜜打造的「墨西哥辣甜心」，以及首次嘗試日系風格的「黑醋歌舞醬魂」，後者以日本黑醋、醬油與味醂調製，酸甜開胃相當有記憶點。

圖／GUMGUM EGG提供

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為慶祝GUMGUM EGG插旗小巨蛋，8月1日至8月3日開幕首三天，全菜單（不含排餐、飲品）內用享「5折優惠」，人氣雞翅從原價220元直接下殺至110元起，炸物、披薩、燉飯也只要105元起就能吃到；信義店、內科店與台中店也同步推出活動，用餐即可享指定精釀啤酒「剛剛一號美式淡艾爾」半價優惠，搭配雞翅更對味。

圖／GUMGUM EGG提供

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