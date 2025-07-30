六扇門買1送1！一門市限定、限量200組 超強「極上和牛鍋+鬍鬚張魯肉飯、自助吧新增2款懷舊台味」全台都吃得到
百元火鍋買一送一！連鎖火鍋「六扇門」開新店祭出一日限定「鍋物買一送一」，限量200組；還有強強聯手與「滷肉飯界霸主」合推聯名套餐，即日起在全台六扇門開賣，開吃火鍋及滷肉飯的超強組合。
主打百元鍋物深受消費者喜愛的「六扇門」持續擴展版圖，北投懷德店經過試營運後確定於8/1正式開幕，並於當日推出限量200組「鍋物買一送一」，到店消費內用可享優惠，活動分為12:00、18:00兩個時段且各100組，售完為止，預計在11:00、17:00起發放號碼牌。詳情請見六扇門粉專。
除了開幕優惠外，「六扇門」攜手滷肉飯界霸主「鬍鬚張」推出最強聯名套餐「極上和牛鍋+鬍鬚張魯肉飯」，吃得到鮮嫩澳洲極上和牛與飄香60年的鬍鬚張魯肉飯，夢幻台味組合絕對能滿足每個台灣人的味蕾，扒飯扒不停。
不僅如此，六扇門全台門市自助吧加碼大升級，除了豬油拌飯、泡麵、飲料、爆米花、各式冰品吃到飽外，新增了懷舊台味零食「真魷味」無限量供應，以及與「蜜蜂工坊」聯名的「蜜香豆奶」進駐自助吧，為平價小火鍋增添特色與豐富度。
六扇門 鍋物買一送一優惠資訊
優惠門市：北投懷德店（台北市北投區懷德街3-9號）
活動日期：2025/8/1 12:00、18:00
活動內容：活動當日至北投懷德店消費即享內用指定鍋物買一送一
備註：兩時段各100組，售完為止；獨享鴛鴦鍋、一鍋一烤、鬍鬚張聯名套餐不適用
鬍鬚張ｘ六扇門 「極上和牛鍋+鬍鬚張魯肉飯」套餐
開賣日：2025/7/30（金門金寧店、澎湖馬公店將於8/6開賣）
販售價格：極上和牛鍋+鬍鬚張魯肉飯套餐 $230
販售平台：全台六扇門門市及外送平台
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