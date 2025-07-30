拉亞漢堡推早餐優惠！「限時買一送一」再推薄荷巧克力新品

台灣人氣連鎖早餐品牌拉亞漢堡，再度祭出超值優惠吸引早起族目光！自即日起至8月5日，聯手外送平台UberEats推出限時「鮪魚蛋皇后奶油吐司＋大杯紅茶」買一送一活動，等於兩份早餐只要104元，平均每人僅需52元，即可享用熱騰騰的經典早點，輕鬆展開一天活力。

圖／取自官網

除了限時早餐優惠，拉亞漢堡新開幕的「吉林中山店」也同步推出APP專屬折扣，8月31日前使用Laya NOW APP單點商品可享88折，吸引不少上班族和學生搶搭開幕熱潮。身為全台擁有近500家門市的早餐霸主，拉亞漢堡穩坐台灣早午餐市場一線，持續透過創意餐點與活動穩固人氣。

近期更話題十足的是，品牌首度挑戰鹹甜混搭風，推出「薄荷巧克力系列」新品，包含芝加哥炸雞堡、貝果與可頌等多款品項，結合沁涼薄荷與濃郁巧克力，創造截然不同的味覺驚喜，引發網友熱烈討論。想體驗經典與創新兼具的早午餐魅力，趕快揪團現在正是最佳時機！

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