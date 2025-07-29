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在地人哭哭！萬華4.1顆星「平價港式快餐」熄燈倒數 吃不到「招牌炒飯」網友哀號：以後要去哪裡找
萬華人哭哭！位於台北萬華的平價港式料理「譽龍軒」僅營業至7/31，熄燈消息令老主顧不捨，還有網友喊話「你們不做了以後要去哪裡找好吃的炒飯呀」。
這間位於和平西路三段上的港式快餐店「譽龍軒」在地開業6年已累積不少好口碑，以實惠的價格與有水準的道地餐點深受顧客喜愛。然而，店家近日貼出公告，在萬物皆漲及租約到期的情況下，7月31日為最後營業日，而此歇業消息在臉書社團傳開後，引發在地網友感慨回應「一家像樣的餐廳畢業，難道我們萬華只能賣小吃和夜市嗎？」、「好可惜耶！這間真的推推」。
實查譽龍軒在Google拿下4.1顆星，有近400則評論，網友們最推「招牌炒飯」，師傅炒功及火候控制得當，炒飯粒粒分明且沒有油耗味，還沒吃過或想再品嘗最後一次好味道的朋友可要抓緊時間了。
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