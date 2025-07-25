燒肉控快衝！ 全台第12店「燒肉LIKE 中壢店」開幕慶 50元爽吃「牛五花套餐」 京站店同步加碼
中壢吃貨們準備開吃！來自日本的人氣一人燒肉品牌「燒肉LIKE」正式插旗桃園中壢站前商圈，不僅是全台第12家分店，更在7/26開幕日祭出「50元吃牛五花套餐」超狂優惠，還有重量級肉盤折扣跟著加碼，這一波優惠絕對要筆記搶起來！
主打「一人一爐」、「快速上桌」與「自選肉量」的個人燒肉風潮，燒肉LIKE這次插旗桃園，選址熱鬧的中壢火車站商圈，「中壢站前店」走日式簡約混搭工業風，還貼心規劃個人吧檯座位與雙人、四人桌型，不論獨享或多人聚餐都超方便。
「燒肉LIKE」提供多樣化的肉品選擇，從經典牛五花、橫膈膜、牛舌到豬五花應有盡有，搭配的是來自台灣契作的越光米，再佐以五款人氣獨門沾醬：柚子胡椒、鹽醬、味噌醬、蒜香沾肉醬與蒜泥，讓饕客們依自己喜好搭料佐料。
歡慶「燒肉LIKE 中壢站前店」7/26盛大開幕，當天前120名顧客只要銅板價50元，就能享用原價290元的「牛五花套餐（200g）」，不只如此，從7/26到8/10還推出原價400元的「400g套餐」特價370元，讓肉控吃個過癮！
此外，「京站店」也同日響應，7/26當天前120名顧客也享50元爽吃牛五花套餐（200g），更自即日起至8/10，原價690元的「全牛限定套餐」更推出優惠價490元，大份量的牛肉控必點！
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