吃好吃滿！「台灣美食展」8月初開展 鮪魚解體秀打頭陣、排隊名店別漏了

2025台灣美食展來啦！這次將於8/1開展，在世貿一館共展出4天，這次美食展回歸「海味」，以「海鮮-鮮味款待」為主題，集結全台頂級海鮮食材外，還有各地人氣名店帶來的精選伴手禮，記得補充好荷包、到現場買好買滿！

展期第一天，主辦單位已預告將帶來精彩的「鮪魚解體秀」，大會活動還邀請到吳秉承、黃景龍等知名主廚現場展示廚藝，教大家料理；除了料理之外，也邀請餐具、翻糖藝術、蔬果雕刻等職人現場展演，讓民眾可以近距離接觸神乎其技的職人手藝；除了鮮味滿點的海鮮之外，還有全台排隊名店也幫大家蒐集好，要讓愛吃的饕客把它們一次帶回家～

除了台灣在地的美食之外，異國美食區有日本、印尼、馬來西亞等國家，也帶來了自豪的美味食材，一起品嘗滿滿的異國風料理；這次展覽還有「捐血送門票」的活動，到北北基宜指定的捐血站點捐血，就能獲得免費的門票，歡迎大家多多響應。

2025台灣美食展

時間：8/1～8/4，10：00～18：00

地點：台北世貿一館，台北市信義區信義路五段5號

預售票可兌換「台灣海鮮地圖」一張；預售票於Klook、ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商、udn售票網、OK‧go、TaiTIX等通路販售。

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