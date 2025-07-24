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百元便當爆紅！ 高雄佛系便當「鹹酥雞鋪滿整盒」連飯都看不到 只賣100元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝敘麵x50健康餐臉書
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吃得飽又不用花大錢！ 高雄出現一間超佛心的便當店，只要百元銅板價，就能帶走一盒「鹹酥雞滿到看不到飯」的豪華便當，肉量直接逼近鹽酥雞攤水準，連網友都直呼：「這不是便當，是炸雞山！」，讓小資族吃到心坎裡！

曾經一名網友在Threads上分享驚人美食照，畫面中整個便當盒幾乎被「爆量鹹酥雞」鋪滿，都快看不到底下的飯和配菜，讓人看了直流口水，網友也附上價格更形容「滿滿鹽酥雞＋白飯三樣青菜100元，這價錢香不香！」，超澎湃便當內容竟然只要100元，引發大批網友熱烈迴響。

圖／翻攝敘麵x50健康餐臉書
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圖／翻攝threads@vivin6388
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這間在Threads延燒半年以上的熱門便當店，店名為「敘麵x50健康餐」，原本主打川燙蔬食與健康餐盒，卻因應顧客需求加碼推出「鹹酥雞便當」、「排骨飯」等重口味選項，結果意外爆紅！

許多吃過的網友紛紛留言讚賞：「簡單又暴力，肉多到快溢出來」、「這價格在雙北根本買不到」、「還以為買到鹽酥雞當晚餐」，甚至還有網友表示，一個人根本吃不完，乾脆和朋友一起點「鹹酥雞便當＋肉多多餐盒」雙人共享剛剛好！

圖／翻攝敘麵x50健康餐臉書
圖／翻攝敘麵x50健康餐臉書

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便當 炸雞 Threads 鹽酥雞 排骨飯

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