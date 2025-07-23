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「王嘉爾×海底撈」聯名套餐登場！滿額再送明信片、手機支架等明星周邊商品

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自海底撈臉書粉絲團
圖／取自海底撈臉書粉絲團

火鍋控與音樂迷請注意！海底撈火鍋攜手人氣歌手王嘉爾（Jackson Wang）推出「MAGIC MAN 2聯名套餐」，即日起至8月31日於全台門市熱辣登場。雙人套餐售價1,899元起（部分店因選用越光米售價為1,929元），融合音樂氛圍與火鍋美味，邀請粉絲們用舌尖感受王嘉爾精選的風味陣容。

圖／取自海底撈臉書粉絲團
圖／取自海底撈臉書粉絲團

聯名套餐主打「必選番茄鍋底」與濃郁的「撈派滑牛肉」，搭配清爽根莖拼盤、豐盛蔬菜拼盤與酥脆可口的黃金酥肉，重現王嘉爾最愛的火鍋組合。葷菜部分可從雞腿肉、五花豬或鮮肉丸中三選一，再配上鹹香豬油拌飯及雙杯飲品（可選可樂、雪碧、可爾必思），無論是約會還是姊妹聚餐，都能吃得澎湃滿足。此外，每份套餐皆附雙人份醬料，細膩調味讓火鍋更上一層樓。

圖／取自海底撈臉書粉絲團
圖／取自海底撈臉書粉絲團

活動期間還能蒐集王嘉爾周邊好禮！首購MM2套餐即可獲得明信片，消費次數越多，還可換手機支架與聯名抱枕等限量收藏品。即日起至8月31日，海底撈會員憑LINE綁定即可參與兌換，趁這一波火鍋與音樂的雙重饗宴，與王嘉爾一起開撈你的夏日熱力時光！

圖／取自海底撈臉書粉絲團
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