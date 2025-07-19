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來吃比雞肉還嫩的田雞吧！「千葉火鍋」限時3天父親節挑戰味蕾

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／千葉餐飲集團提供
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你敢吃田雞嗎？今年父親節（8/8至8/10），千葉火鍋推出限定「田雞料理」，邀請饕客勇闖味蕾禁區！田雞肉質細嫩，無腥不柴，介於雞與魚之間的細膩口感，不論清蒸、煮湯或快炒，都能展現出層層鮮甜。每日現宰新鮮供應，鮮香滑嫩、彈牙多汁，令人一試成主顧。父親節三天限定，快帶爸爸一起來挑戰這道「最勇敢的料理」！

圖／千葉餐飲集團提供
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活動同步推出「蛙塞！田雞來襲」話題企劃，顛覆大眾對火鍋配料的想像。網友實測表示：「原本很怕吃田雞，但一口下去超驚艷，比雞腿肉還嫩！」千葉火鍋鼓勵消費者跳脫味蕾舒適圈，用行動寵愛爸爸，也刷新自己的美食地圖。這個父親節，用一鍋田雞宴，留下難忘回憶。

圖／千葉餐飲集團提供
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此外，千葉餐飲旗下精緻鍋物品牌「鼎盛十里」也推出學生專屬優惠，即日起至全台門市出示學生證，即可享「加1元多一盤肉」（120g）的超值活動！主打和牛放題、現流海鮮與頂級鍋物吃到飽，讓學生族群在暑假期間也能小資大滿足。無論挑戰田雞，還是享受頂級放題，這個夏天就到千葉餐飲共享美味與驚喜吧！

圖／千葉餐飲集團提供
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父親節 海鮮 暑假 吃到飽 千葉火鍋

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