「鮭魚握壽司」每貫15元！不只婆媽在搶 大潤發「特價時段6折」超殺 價格、份量都很厲害
跟婆媽搶折扣！部落客幸運撿便宜，分享了「大潤發鮭魚握壽司」打折後平均每貫僅15元，大口吃壽司也不怕心疼荷包，吸引網友回應「這份量有點厲害」、「好便宜欸」。
部落客美食瓦斯桶分享在大潤發撿到便宜，「鮭魚握壽司」折扣後每貫只要15元的超級銅板價，表示「每到特價時段都會去搜刮」，運氣好碰上6折就是賺到，直接實現握壽司自由。
大潤發折扣時段似無明確公告，而8/1起更名大全聯，亦可參考全聯的惜食折扣時間：8:00-16:00為生鮮、肉品、麵包、甜點8折；16:00後部分鮮食6折；現做便當6折則在13:0-14:00、19:00-20:00，而實際折扣時間需依各門市現況為準。
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