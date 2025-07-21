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Cold Stone「濃霜淇淋」買1送1！全台15門市都有賣　冰淇淋之神「CREMIA」焦糖烤布蕾新口味洗版IG

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／COLD STONE提供、摘自Qsquare 京站時尚廣場粉專
圖／COLD STONE提供、摘自Qsquare 京站時尚廣場粉專

Cold Stone「濃霜淇淋買一送一！Cold Stone霜淇淋也很強，即日起至7/24，限時推出「濃霜淇淋買1送1」，於全台15間販售門市開跑，霜淇淋控朝聖衝一波。

示意圖。圖／COLD STONE提供
示意圖。圖／COLD STONE提供

不只有招牌冰淇淋！Cold Stone「濃霜淇淋」口感綿密，濃郁奶香搭配鹹香帕瑪森起司棒，鹹甜交織讓人一口接一口超消暑。最新推出買一送一優惠，於西門、裕隆城、中環、宏匯、港站、時代、新中友、屏東、新店、樹林、經國、夢時代、高遠、永和、板橋等15間門市限定販售。

圖／COLD STONE提供
圖／COLD STONE提供

而北海道冰淇淋之神「CREMIA」則新推台灣獨家口味「焦糖烤布蕾」，焦糖風味不甜膩，搭配金黃焦糖脆片口感更豐富，每支售價150元，除麗寶、新濱町門店外，其餘門市皆有供應。

圖／CREMIA Taiwan粉專
圖／CREMIA Taiwan粉專

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CREMIA 霜淇淋 冰淇淋 裕隆城 夢時代 COLD STONE 買一送一

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