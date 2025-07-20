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限量「10元滷肉飯」！蝦仁飯名店「忠青商行」新菜單來了 「超強3套餐+9款小點」開賣 平日「午茶輕鬆點」最低20元起

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／忠青商行提供
圖／忠青商行提供

10元滷肉飯！以蝦仁飯聞名的「忠青商行」即日起推出新菜單，不僅有3款新套餐、9款台味小點和新配菜組合，加碼再祭出「10元銅板價」以及線上抽獎活動，免費幫你加菜。

圖／忠青商行提供
圖／忠青商行提供

緯豆集團旗下台式餐廳品牌「忠青商行」最新推出「忠青蒸蛋滷肉飯套餐」、「忠青好蝦蒸蛋飯套餐」與「椒香紅油抄手套餐」等3款套餐，喜歡吃麵必點紅油抄手套餐，吃得到飽滿手工抄手與超Q的特製粗圓麵條，夏天吃點辣爽度更加倍。

忠青蒸蛋滷肉飯套餐 $268。圖／忠青商行提供
忠青蒸蛋滷肉飯套餐 $268。圖／忠青商行提供

忠青好蝦蒸蛋飯套餐 $278。圖／忠青商行提供
忠青好蝦蒸蛋飯套餐 $278。圖／忠青商行提供

椒香紅油抄手麵套餐 $268。圖／忠青商行提供
椒香紅油抄手麵套餐 $268。圖／忠青商行提供

除了新套餐外，還有經典美味「古早味香拌豬耳、三星蔥蝦肉包、椒麻三星蔥蝦肉包、酥炸韭黃三絲卷、忠青炸雞、忠記生煎包、眷村蔥油餅」及「滑嫩蒸蛋蝦湯」與冰涼消暑「冬瓜檸檬茶」等9種單點好滋味同步開賣，以及配菜新選項可自由搭配。

古早味香拌豬耳 $68，冬瓜檸檬茶 $70。圖／忠青商行提供
古早味香拌豬耳 $68，冬瓜檸檬茶 $70。圖／忠青商行提供

三星蔥蝦肉包 $39，忠記生煎包(2顆)$78。圖／忠青商行提供
三星蔥蝦肉包 $39，忠記生煎包(2顆)$78。圖／忠青商行提供

酥炸韭黃三絲卷(2個)$78，忠青炸雞 $70。圖／忠青商行提供
酥炸韭黃三絲卷(2個)$78，忠青炸雞 $70。圖／忠青商行提供

眷村蔥油餅 $58，滑嫩蒸蛋蝦湯 $48。圖／忠青商行提供
眷村蔥油餅 $58，滑嫩蒸蛋蝦湯 $48。圖／忠青商行提供

「忠青商行」更因應暑假，特別推出「午茶輕鬆點活動」，即日起至8/1之週一至五15:00-17:00供應限定菜單，熱門菜品單點價格落在20-188元不等，各式點心、主食到飲料共計30種品項都能精算點。而優惠部分，加入忠青品牌LINE會員可享隱藏版菜單「小蝦醬飯、小滷肉飯」每碗只要10元的超級好康，每日限量30份、售完為止。

此外，7/28起加入品牌會員還可參與線上「好運抽一夏」抽獎活動，中獎率100%，獎項皆為熱門排行餐點兌換券，免費為你升級加菜。

圖／忠青商行提供
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