JOGUMAN粉絲開吃！ 12mini聯名「超人主題鍋」強勢登場 限量吊飾、提袋必收 加碼抽機票

JOGUMAN粉絲開吃！ 王品旗下平價鍋物品牌「12mini快煮鍋」再度話題爆表，聯手超萌療癒系人氣IP「JOGUMAN」，至9/30前推出期間限定「超人特鍋隊」主題活動，從鍋物、周邊、到門市打卡點通通萌到炸！

JOGUMAN超人特鍋隊聯名。圖／王品集團提供

超人聯名鍋來了！這回聯名主角「辛奇超人鍋」以辛香酸辣泡菜湯頭為主軸，搭配豐富配料與JOGUMAN造型魚板，吃鍋也能療癒滿滿，每鍋只要199元；不點這鍋也沒關係，其他鍋物只要加價15元就能獲得超萌魚板。

JOGUMAN超人特鍋隊聯名。圖／王品集團提供

JOGUMAN超人特鍋隊聯名。圖／王品集團提供

12mini共打造3間主題概念店（台北慶城店、台中公益東興店、高雄裕誠店）與9間特色打卡門市，佈置滿滿超人JOGUMAN圖樣與超萌能量補給站，還有陪吃娃娃坐檯陪你嗑鍋，粉絲千萬別空手離開！

JOGUMAN超人特鍋隊聯名。圖／王品集團提供

從7/15起，內用或外帶任一鍋物，就能隨機獲得一款「JOGUMAN超人特鍋隊」限量貼紙(共三款)，背面還藏有抽獎序號，有機會抽到韓國雙人來回機票；8/1起再點辛奇超人鍋，加碼送上「陪你吃鍋圍兜兜」，數量有限，送完為止。

JOGUMAN超人特鍋隊聯名。圖／王品集團提供

活動期間，凡消費任一鍋物即可加購JOGUMAN周邊商品。7/15起推出「能量袋著走」提袋（加購價15元），8/15起更有「JOGUMAN mini療癒吊飾」（加購價299元）限量上市；另外，7/18至9/30只要分享聯名餐點、贈品、周邊或店內佈置照，並完成指定品牌遊戲步驟，就有機會抽中「JOGUMAN陪吃娃娃」或「JOGUMAN造型涼被」等只送不賣好禮！

JOGUMAN超人特鍋隊聯名。圖／王品集團提供

JOGUMAN超人特鍋隊聯名。圖／王品集團提供

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