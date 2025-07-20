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吃福勝亭200元有找！倒數5天「炸腰內肉定食+副食」只要199元、「雙人定食組」免400元還享飲料喝到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

定食200元有找！「福勝亭」限時優惠來了，本次祭出「炸腰內肉定食+副食」和「雙定食組」等超級甜甜價，平均每人200元不到就能開吃，活動辦法與時間一次看！

開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝
開運豬排。圖／udn旅遊美食站編輯拍攝

「福勝亭」再推優惠活動，即日起至7/24，只要加入三商i美食APP會員，即可免扣點領券享有「香酥炸腰內肉定食+胡麻豆腐」特價199元（原價275元），或「開運豬排定食+鮮嫩炸雞柳定食+芝麻牛蒡絲+飲料2杯」特價399元（原價555元），最高現省156元。

需注意的是，領券後兌換時間至7/27，僅適用於門市現場點餐，外送不適用，更多詳情依APP說明為準。不用扣點就能領，優惠券先領起來就對了。

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