吃福勝亭200元有找！倒數5天「炸腰內肉定食+副食」只要199元、「雙人定食組」免400元還享飲料喝到飽

你敢吃田雞嗎？今年父親節（8/8至8/10），千葉火鍋推出限定「田雞料理」，邀請饕客勇闖味蕾禁區！田雞肉質細嫩，無腥不柴，介於雞與魚之間的細膩口感，不論清蒸、煮湯或快炒，都能展現出層層鮮甜。每日現宰新鮮供應，鮮香滑嫩、彈牙多汁，令人一試成主顧。父親節三天限定，快帶爸爸一起來挑戰這道「最勇敢的料理」！

2025-07-19 12:59