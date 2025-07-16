打完折現省兩餐的錢！秀學生證900元有找 台北凱達Buffet「百宴自助餐」正餐期打7折 不分平假日、午晚餐任你吃到飽
用爆學生證！台北凱達大飯店暑期限定，於「百宴自助餐」用餐秀出學生證現享7折，不分平假日及午晚餐統統都適用，正餐期最低864元吃到飽，大啖美食不傷荷包。
「台北凱達大飯店」學生優惠限定開跑，位於飯店5F的人氣Buffet「百宴自助餐」即日起祭出「憑學生證打7折」活動，折扣後平日午/晚餐864元、假日午/晚餐1,104元（皆已含10%服務費）。以平日為例，成人原價需1,188元，有了學生證直接現省324元，對學生來說省下的錢又能再多吃兩餐，一路優惠到8/31。
「百宴自助餐」餐檯菜品多樣皆可自取，沙拉吧、熟食區、海鮮台應有盡有，主廚推薦「美國爐烤牛排」更是任你吃到爽，且「台北凱達大飯店」位於繁華西區，臨近龍山寺、剝皮寮、華西街、西門町等知名景點，非常適合飽餐一頓後四處走逛消消食。
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