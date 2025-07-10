台北JR東日本大飯店「鉑麗安」Buffet免費招待6歲以下兒童！爽吃威靈頓牛排與奢華海鮮
台北JR東日本大飯店「鉑麗安」全日餐廳主打高品質吃到飽料理，近期更推出泰式美食季，讓賓客在享受爐烤肋眼、威靈頓牛排、生猛海鮮之餘，還能無限品嚐多道正宗泰式料理。搭配暑期推出的超狂用餐優惠，即日起至7月31日前，成人原價用餐即可免費招待一名6歲以下兒童，兩人同行最多可帶兩位小童，越多人越划算。
此外，平日週一至週四午晚餐與週五午餐時段，推出「雙人同行第二位半價」與「四人同行一人免費」活動，10人以上團體用餐更享團體優惠價，最高可省428元。不只如此，60歲以上長者於平日中午用餐，出示身分證明可享個人65折；加入飯店LINE@好友，於週一至週四晚上8點後入場，還能享「買一送一」晚餐優惠，十分超值。
除Buffet外，飯店旗下中餐廳「凱華樓」亦推出夏季限定「冠軍綠竹筍」料理專案，結合在地鮮筍與頂級食材，打造六道創意筍香美饌，如紅蟳竹筍粥、日本和牛炒飯、焗烤龍蝦筍盅等，即日起至8月31日限時供應，為炎炎夏日帶來清爽奢華的味蕾享受。
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