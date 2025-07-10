台北JR東日本大飯店「鉑麗安」Buffet免費招待6歲以下兒童！爽吃威靈頓牛排與奢華海鮮

台北JR東日本大飯店「鉑麗安」全日餐廳主打高品質吃到飽料理，近期更推出泰式美食季，讓賓客在享受爐烤肋眼、威靈頓牛排、生猛海鮮之餘，還能無限品嚐多道正宗泰式料理。搭配暑期推出的超狂用餐優惠，即日起至7月31日前，成人原價用餐即可免費招待一名6歲以下兒童，兩人同行最多可帶兩位小童，越多人越划算。

2025-07-10 12:00