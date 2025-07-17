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7/19 日本首賣「Human Made X Shake Shack」聯名餐飲與服飾！樂檸漢堡同步推「珍珠奶茶漢堡」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自Human made 與 Shake Shack官網
圖／取自Human made 與 Shake Shack官網

日系潮流品牌 Human Made 攜手美式速食品牌 Shake Shack，正式宣布展開亞洲聯名企劃！本次合作不僅推出結合品牌標誌的限量服飾與配件，更同步推出期間限定餐點，將於 7 月 19 日率先在日本登場，隨後於香港、首爾等地陸續販售，話題十足。

圖／取自Human made 與 Shake Shack官網
圖／取自Human made 與 Shake Shack官網

圖／取自Human made 與 Shake Shack官網
圖／取自Human made 與 Shake Shack官網

圖／取自Human made 與 Shake Shack官網
圖／取自Human made 與 Shake Shack官網

餐飲部分，推出日式照燒牛肉漢堡，用100% 全天然安格斯牛肉的起司漢堡，再配上經典照燒醬、香烤黑白芝蔴、洋蔥與蛋黃醬等，一口會接著一口。還有日式咖喱芝士薯條，採用波浪薯條配搭咖喱起司醬、蘋果木煙燻煙肉與香蔥，口味重了些但不膩口超搭配。

圖／取自Human made 與 Shake Shack官網
圖／取自Human made 與 Shake Shack官網

聯名商品涵蓋短袖 T 恤、棒球帽、PVC 小包、漢堡造型卡套與抱枕，共計 5 款設計，將 Human Made 經典的紅色愛心與 Shake Shack 漢堡標誌巧妙融合，展現復古與現代兼具的街頭風格。其中 T 恤選用純棉質料印上雙品牌 LOGO，抱枕則以漢堡外型呈現，極具收藏價值。

圖／取自Human made 與 Shake Shack官網
圖／取自Human made 與 Shake Shack官網

圖／取自Human made 與 Shake Shack官網
圖／取自Human made 與 Shake Shack官網

圖／取自Human made 與 Shake Shack官網
圖／取自Human made 與 Shake Shack官網

想搶先入手的潮流愛好者可把握日本 7 月 19 日首波開賣日，或是等到香港部分指定門市將於 7 月 22 日起開賣，購買套餐還可加購限定徽章與鑰匙圈，數量有限，售完為止。本次聯名將時尚與美食結合，引發粉絲熱烈關注。，可再留意亞洲各地門市陸續推出的販售消息。

圖／取自Human made 與 Shake Shack官網
圖／取自Human made 與 Shake Shack官網

圖／取自Human made 與 Shake Shack官網
圖／取自Human made 與 Shake Shack官網

另外「樂檸漢堡」推出創意新品「珍珠奶茶漢堡」，自即日起至9月15日於全台門市限量開賣，融合濃郁奶茶醬、黑糖珍珠與手打牛肉或炸雞排，打造鹹甜交錯的台灣味新體驗，珍奶控必嚐！

圖／取自樂檸漢堡臉書粉絲團
圖／取自樂檸漢堡臉書粉絲團

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