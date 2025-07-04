泰國娘娘認證可以開吃！ 雞湯大叔插旗誠品南西 「泰泰滾雞湯」火鍋全新升級 刮刮卡抽免費泰式按摩

不用飛泰國，泰國娘娘認證可以開吃！ 人氣火鍋品牌「雞湯大叔」今年夏天不只玩湯頭，更玩創意，攜手泰籍人氣YouTuber Alizabeth 娘娘，打造主題活動「大叔泰不泰 娘娘說了算」，結合泰式街頭氛圍與浮誇新菜單，從娘娘嚴選「泰泰滾雞湯」到「搖搖酥肉條」，再加上吃到飽的泰奶冰淇淋，根本就是火鍋界潑水節！

大叔泰不泰，娘娘說了算主題聯名。圖／雞湯大叔提供

娘娘出巡「泰泰滾雞湯」火辣開鍋，此次雞湯大叔強打夏季限定湯底「娘娘嚴選 泰泰滾雞湯」，靈感來自冬蔭功，湯頭結合酸辣與雞湯的溫潤，並豪氣海鮮熬煮，喝一口立刻泰味爆擊。還有娘娘親自示範的「泰香搖搖酥肉條」，撒上香茅紅咖哩粉再大力搖晃，超療癒又夠味。其他像是「泰咖檸香花枝漿」、「泰妃娘娘嫩雞胸」、「泰撩大叔雪花牛」等單品，也都完美捕捉南洋香料的精髓。

大叔泰不泰，娘娘說了算主題聯名。圖／雞湯大叔提供

大叔泰不泰，娘娘說了算主題聯名。圖／雞湯大叔提供

「雞湯大叔」全新門市進駐誠品南西，就在中山捷運站1號出口旁，店內從櫃檯、牆面裝飾到音樂播放，全都換上泰式市集風，門口還有娘娘人形立牌和吸睛窗貼，打卡氣氛超足！不只這樣，現場設有夾娃娃機，只要加入會員就能免費玩，有機會夾中超萌「香菜娃娃」、「竹筍娃娃」等聯名限定周邊。

大叔泰不泰，娘娘說了算主題聯名。圖／雞湯大叔提供

泰奶控不可錯過的自助吧升級，祭出泰式奶茶冰淇淋、檸檬冬瓜冰沙、瑞士巧克力冰淇淋等人氣選項，不限次數通通吃到飽。至於酥炸必點的「搖搖酥肉條」，即日起至7/15只要拍照打卡、出示限動，就能以半價66元入手。

大叔泰不泰，娘娘說了算主題聯名。圖／雞湯大叔提供

歡慶雞湯大叔誠品南西店開幕，限店推出打卡優惠，7/4下午2點至5點，只要與娘娘的人形立牌合照，IG限動打卡＋標記雞湯大叔，就可以領取「第2份主餐半價券」；另，全台門店從即日起至9/15，凡點任一「泰享受獨享餐」或「泰滿足雙人餐」，就送一張「娘娘開運刮刮卡」（可累贈），有機會抽中套餐兌換券、FunNow 泰式按摩優惠碼，還有限量聯名周邊「娘娘大叔傳奇牌組」等好禮。

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