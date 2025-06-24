聽新聞
0:00 / 0:00
招牌牛丼免百元！三商「鮮五丼」牛丼週來了 免費續湯喝到飽 「牛丼+時蔬+飲料」也只要135元
丼飯控衝！三商旗下「鮮五丼」推出限時一週「牛丼週」，招牌牛丼特價99元，加40元升級套餐吃完更滿足，還有新品「蝦仁丼」登場為海鮮控謀福利。
不再只吃吉野家、Sukiya！即日起至6/27，三商「鮮五丼」推出「招牌牛丼99元（原價135元）」，活動期間至門市出示活動畫面即享優惠，吃得到現切牛五花、鮮甜洋蔥與特調醬汁，下飯到整碗捧起來扒。單吃飯不夠，還可加40元升級套餐，多吃蒜味時蔬及杯裝飲料，現省76元，內用點購主餐還能免費續湯。
此外，鮮五丼新品以「蝦仁」為主角，有「蝦仁蔥丼」和「蝦仁親子丼」兩種新選擇，嘗鮮特價省20元。9/3前，點購檔期套餐或任一套餐搭配百事系列飲品即贈抽獎券一張，有機會抽中Apple Watch、大阪雙人來回機票。詳情請見活動頁面。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言