招牌牛丼免百元！三商「鮮五丼」牛丼週來了 免費續湯喝到飽 「牛丼+時蔬+飲料」也只要135元

丼飯控衝！三商旗下「鮮五丼」推出限時一週「牛丼週」，招牌牛丼特價99元，加40元升級套餐吃完更滿足，還有新品「蝦仁丼」登場為海鮮控謀福利。

鮮五丼「招牌牛丼」。圖／三商餐飲提供

不再只吃吉野家、Sukiya！即日起至6/27，三商「鮮五丼」推出「招牌牛丼99元（原價135元）」，活動期間至門市出示活動畫面即享優惠，吃得到現切牛五花、鮮甜洋蔥與特調醬汁，下飯到整碗捧起來扒。單吃飯不夠，還可加40元升級套餐，多吃蒜味時蔬及杯裝飲料，現省76元，內用點購主餐還能免費續湯。

圖／三商鮮五丼提供

此外，鮮五丼新品以「蝦仁」為主角，有「蝦仁蔥丼」和「蝦仁親子丼」兩種新選擇，嘗鮮特價省20元。9/3前，點購檔期套餐或任一套餐搭配百事系列飲品即贈抽獎券一張，有機會抽中Apple Watch、大阪雙人來回機票。詳情請見活動頁面。

圖／三商鮮五丼提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」