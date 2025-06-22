才被爆食安又惹議！周氏蝦捲「消費送一份蝦捲」被網酸 粉專小編回應了

台南知名「周氏蝦捲」再爆爭議！本月初才被爆出有員工將顧客吃剩的油豆腐倒回滷鍋，經衛生局稽查並勒令限期改善。店家粉專PO出「贈蝦捲」活動貼文，遭網友抨擊「給健忘的台灣人吃剛好」。

周氏蝦捲爆出食安問題後，臉書粉專發出新貼文，即日起至6/30，只要來安平店老店與安平總店消費者，即可獲得一份蝦捲，亦或換成兌換券，兌換期限至7月底。

貼文釋出後，留言區有不少人回應「讚讚！要去買來吃」、「讚！負責」表示支持，而該活動也被網友轉到PTT引發熱議，有網友認為食安事件不該就此被遺忘，怒斥「回收業洗白嗎？」、「台灣真能包容」、「果然很了解台灣人 免費送就可以洗記憶了」。

而針對負面留言，粉專小編則回應「謝謝指教噢。我們沒忘記這個教訓，加緊做好食安教育的再教育」。

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