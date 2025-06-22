回憶都沒了！板橋「25年餐飲老店」熄燈 在地人一片哀號：連這家也要關

板橋人的回憶掰了！開業25年餐飲老店「零時差」貼出熄燈公告，於6/22結束營業，震驚許多在地人「天啊！連這家也要關了」、「生意不是蠻好的嗎？為什麼」。

板橋知名餐飲「零時差時尚茶房」在地深耕多年，是不少老板橋人的愛店及聊八卦聖地。沒想到，店家貼出熄燈公告，宣布6/22結束營業並向顧客致謝。此消息一出，便在臉書及Threads上引發不少板橋人現身回應「連這間都....」、「上個月還在跟朋友介紹歷史悠久，結果要關了」、「回憶沒了」。

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