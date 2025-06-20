台北滷肉飯Top 5爭霸戰！這5碗在地人激推的經典滷肉飯你吃過了嗎？

滷肉飯是許多旅客到台灣一定會想嘗試的在地美食，也是不少在地人心中最溫暖的日常味道。RG小編這次整理出雙北五家口碑極佳的滷肉飯名店，從巷弄老味到米其林推薦，搭配周邊景點與行程建議，讓你不只能吃得滿足，也能邊走邊認識城市的真實樣貌！

Top 5 台北滷肉飯推薦

台北美食必吃｜今大魯肉飯（三重）

今大魯肉飯可說是三重地區的滷肉飯傳奇。這家小店沒有華麗裝潢，但每天清晨就湧現絡繹不絕的在地人潮。實際走訪發現，他們家的滷肉以肥肉為主，經長時間熬煮，滷汁飽滿地包覆每一塊膠質豐富的肉塊，入口即化卻不油膩，鹹甜恰到好處。配上一碗熱騰騰的白飯，實在讓人停不下來。

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今大魯肉飯

地址：新北市三重區大仁街40號

營業時間：06:30–21:00（週四公休）

行程建議：吃完今大可以步行至三重綜合運動場或搭乘捷運前往蘆洲湧蓮寺，體驗在地文化與慢活散步行程。

台北美食必吃｜阿義魯肉飯（萬華）

阿義魯肉飯隱身在萬華華西街的夜市巷弄中，是一家開業超過60年的老字號。最具代表性的，就是那碗浮誇的「蚵仔魯肉飯」。滷肉丁滷得香氣十足，油亮卻不膩口，而鮮蚵則現燙現加，與熱飯與滷汁交織出絕妙層次。這樣獨特的組合吸引了無數死忠饕客，不少老萬華人更是從小吃到大。

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阿義魯肉飯

地址：台北市萬華區華西街19號

營業時間：11:00–20:00（週一公休）

行程建議：用餐前後可安排漫步艋舺龍山寺、逛剝皮寮歷史街區，感受台北最具歷史韻味的街區之一。

台北美食必吃｜岡山滷肉飯（南機場）

岡山滷肉飯是南機場夜市周邊的隱藏美食，許多在地熟客口耳相傳。滷肉肥瘦比例恰當，醬汁偏鹹偏濃，特別適合與白飯拌著吃，讓米粒吸飽醬汁後香氣更加奔放。RG小編觀察到，店內客群以在地居民為主，一到用餐時段總是客滿。

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岡山滷肉飯

地址：台北市中正區中華路二段307巷

營業時間：06:00–14:00（週日公休）

行程建議：吃完可順遊南機場夜市周邊，或者沿著中華路步行至古亭河濱，感受城市與河岸交融的生活節奏。

台北美食必吃｜黃記魯肉飯（中山）

黃記魯肉飯的最大特色，就是它的「膠質感」。不同於重油風格的滷肉飯，黃記選用瘦肉為主，加上慢火熬煮的濃稠醬汁，入口帶有自然膠質黏稠感，風味偏甜，口感滑順不膩。再配上一點店家自製辣椒，更能平衡甜感，提升風味層次。

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黃記魯肉飯

地址：台北市中山區中山北路二段183巷28號

營業時間：11:30–20:20（週一、週四公休）

行程建議：周邊有晴光市場與雙城夜市，建議餐後走走、順便來份甜點或鹹酥雞；晚上想小酌的人也可前往林森北路一帶的酒吧街延續行程。

台北美食必吃｜大稻埕滷肉飯（大同）

這家滷肉飯就位在熱鬧的迪化街上，是許多觀光客指名的經典行程之一。實際試吃後發現，這碗滷肉飯不但滷汁濃郁黏口，肉燥更是肥中帶瘦，入口即化。被譽為「黑金滷汁」的秘方據說已傳承數十年，更曾登上國宴級餐桌，堪稱滷肉界的頂規代表。

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大稻埕滷肉飯

地址：台北市大同區迪化街一段

營業時間：10:00–20:00（週日公休）

行程建議：吃完可沿迪化街慢行，拜訪霞海城隍廟，下午則可到大稻埕碼頭散步、看夕陽，安排一趟文化與美食融合的慢旅行。

台北滷肉飯常見問題

Q1：哪一家滷肉飯最適合第一次來台北的旅客？

A：推薦「今大魯肉飯」，風味經典、口感平衡，是入門首選。

Q2：哪一家滷肉飯最有創意或特色？

A：推薦「阿義魯肉飯」的蚵仔搭配滷肉飯，獨特又吸睛。

Q3：哪一家最適合搭配城市老街行程？

A：推薦「大稻埕滷肉飯」，位於迪化街周邊，文化氛圍濃厚，最適合結合老城探索。

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