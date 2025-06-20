「饗食天堂、果然匯」父親節訂位「這日」開放！帶爸爸吃Buffet 訂位方式、注意事項一次看
請爸爸吃Buffet要注意！饗賓集團旗下人氣自助餐廳相繼發布2025父親節訂位公告，饗食天堂、果然匯等兩品牌都將於7/1起開放訂位，更多相關資訊一次看。
預訂你的父親節大餐！高CP值Buffet「饗食天堂」父親節訂位將於7/1上午10:00起開放，而持有iEAT饗愛吃黑卡會員則已可優先訂位。訂位完成後須於24小時內支付訂金，1人500元、2至19人1000元、20人以上2000元，以業者公告為準。8/8父親節則僅開放電話訂位，依特殊節日收費，亦可使用假日餐券。
而超人氣蔬食Buffet「果然匯」父親節訂位則自7/1上午10:30起開放電話訂位，iEAT饗愛吃黑卡會員同樣可優先電話訂位（訂位時需提供iEAT會員卡號）。8/8至8/10為特殊節日有調整餐期，訂位前記得先行確認，其餘訂金與訂位詳情依官方公告為主。此外，果然匯8/8當日慶祝父親節，加碼贈專屬甜點，還有門市紀念限定禮、會員點數2倍送等活動。
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