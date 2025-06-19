六福萬怡「粵亮尋飽」吃到飽回歸！ 54道粵菜平日午餐不限時爽嗑 煲仔鍋、燒賣、腸粉道道精緻 港點控快訂位

港點控快訂位！ 台北六福萬怡酒店8樓的「粵亮廣式料理」再度推出話題十足的「粵亮尋飽」活動，今年暑假重磅回歸，自7/1起至9/30止，每週一至週五午餐時段限時登場，54道粵菜與港式點心全數無限供應，每人只要1280元+10%起，不限時用餐、現點現做，好吃到讓老饕搶破頭！

粵亮廣式料理。圖／台北六福萬怡酒店提供

粵亮主廚團隊這次端出超過50道系列經典港味，從冷盤、熱炒、煲仔鍋、現流海鮮、燒臘，到港式甜品通通有。像是「蟹黃海鮮豆腐煲」使用生食級干貝與草蝦仁，蟹黃醬汁香濃撲鼻，還有「麻婆鮮蝦熊貓豆腐煲」融合川味麻辣風味，雙色豆腐外觀吸睛、口感細膩，海鮮招牌「鼓汁炆龍膽石斑」、「巴蜀辣跳爆中卷」、「避風塘白蝦」等菜色，加點多輪也不膩！

粵亮廣式料理。圖／台北六福萬怡酒店提供

粵亮廣式料理。圖／台北六福萬怡酒店提供

每日現做的港點也是這波吃到飽的一大亮點，13款鹹點與5款甜點全數登場。「飛魚卵燒賣皇」是人氣必點，皮薄Q彈、爆汁內餡混搭魚卵的鹹香口感令人驚艷；「蜜汁叉燒腸粉」搭配甜豉油軟嫩滑口、「蟹黃鮮蝦腐皮卷」則用酥炸手法鎖住海味精華。飯後還能來一份「楓糖綠豆糕」或「楊枝甘露」、「銀耳桂圓露」等港式糖水甜點，讓人滿足收尾。

粵亮廣式料理。圖／台北六福萬怡酒店提供

「粵亮尋飽」活動自7/1起至9/30限期登場，每週一至週五午餐時段限定，不限用餐時間、採現點現做，成人每位1280元＋10%、6-12歲孩童799元起、6歲以下免費。兩人以上即可訂位且需人數到齊方可入席，位置有限、老饕們手腳要快！

粵亮廣式料理。圖／台北六福萬怡酒店提供

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