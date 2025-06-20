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吃堡飽！有趣市集推「漢堡的多重宇宙」吃好吃滿 限量免費可樂、氣泡飲記得領

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／有趣市集臉書
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常舉辦主題集市的「有趣市集」，這次幫大家集結了65家餐廳、攤商，用「漢堡」當作主題，來一場「漢堡大學—漢堡的多重宇宙」，把許許多多發揮創意的特色口味漢堡，帶到6/21、6/22的台北圓山花博廣場，讓喜歡漢堡的饕客們吃個夠，快記好舉辦的時間去吃「堡」！

圖／有趣市集臉書
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週末將要舉辦「漢堡大學—漢堡的多重宇宙」，共有65間餐飲品牌將到現場，帶來各式各樣創意口味，不管是著重在醬汁的「醬料派」，或是牛肉和豬肉烹煮的方式的「肉品派」，都有機會在65家攤商中找到心中命定的漢堡！而且這次還有「營多麵」也加入戰局，帶來話題滿滿的「粉嫩拌炒麵牛肉堡」，別忘了看看兩者會碰撞出什麼火花。

圖／有趣市集臉書
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除了跟朋友一起去吃之外，這次的漢堡市集還有分切的服務；有太多想嘗試又怕吃不下口味，這回有「多重宇宙分切區」，只要在現場追蹤3個指定帳號，就能免費領取專屬「漢堡包裝紙」，可以請現場工作人員把漢堡切成數等份，不用擔心面臨多種口味的選擇障礙，跟同行的朋友來場漢堡大挑單吧！！

圖／有趣市集臉書
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另外，現場參加互動，還可兌換限量的無糖可樂和氣泡水果飲，這個週末就來去花博享受滿滿漢堡的午後時光吧！

漢堡大學－漢堡的多重宇宙

日期：

6/21六：13：00～22：00

6/22日：13：00～20：00

地點：台北市中山區玉門街1號，捷運圓山站1號出口，免費入場

圖／有趣市集臉書
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