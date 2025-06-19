W Taipei「吃到飽限時回歸」！升級主餐吃得到龍蝦、肋眼牛排與帝王蟹

W Taipei暑期美食回歸！台北W飯店10樓的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」於6月22日至8月31日期間，限時推出週末限定「Weekend Brunch」，每週六、日中午12點至下午3點供應。凡點選任一主菜，即可無限享用半自助式美食吧，每人最低只要1,780元起，即可盡情享受多元料理饗宴。

圖／W Taipei提供

本次主菜選擇奢華升級，包括酥香法式牛肉盒、龍蝦與肋眼牛排雙饗、帝王蟹海鮮冷盤、香酥油封鴨腿與招牌玉米半雞等，每道皆由擁有27顆米其林星的顧問主廚Olivier Elzer團隊設計。搭配自助區豐富菜色，從普羅旺斯燉菜、香料鮪魚佐酪梨泥，到起司冷肉盤、時令沙拉與甜點，無論是法式經典或清爽輕食，都能滿足味蕾。

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其中的普羅旺斯燉菜，結合番茄、雙色櫛瓜與茄子，重現動畫《料理鼠王》中主角愛吃的家鄉味，酸甜爽口令人難忘；香料鮪魚前菜則以炙燒半熟鮪魚包裹芝麻，搭配紅蔥醬與酪梨泥，層次豐富，是餐桌上必嘗的亮點之一。

不僅如此，W飯店更以「Sun Chasers」為主題推出夏日池畔系列活動。6月21日開幕派對邀請金曲獎新人Andr與DJ MR.GIN演出，站席門票1,000元含香檳乙杯，若已預訂Weekend Brunch，再加價500元即可參加派對並享泳池入場，讓你大啖美食之餘，暢快沁涼一夏！

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