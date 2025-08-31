開幕贈免費飲品、預約送9折VIP卡！ 全台首見「88屋四國料理」9月插旗東區 炙燒鰹魚、讚岐文字燒必吃

日本四國美食要登台了！由日本東京丸之內人氣餐廳「四國味遍路88屋」延伸出的姊妹品牌—四國料理「88屋」，即將在今年9月2日於台北東區正式開幕。這是品牌首次跨足海外市場，以「全四國料理」為主題，帶來德島、香川、愛媛、高知四縣的經典風味，讓饕客免飛日本就能展開一場「味覺遍路之旅」。

四國料理88屋首次登台，由四國本地職人親自掌廚。圖／業者提供

由穴吹物業集團的跨國引進，「88屋」靈感源自四國的「八十八箇所巡禮」文化，強調以料理傳遞山海風味與款待精神。幕後由擁有50年歷史的四國老字號「ぴかでり屋」技術支持，加上結合專業職人手藝，讓台灣消費者能近距離感受正宗四國飲食文化。

高知名物「炙燒鰹魚藁燒」。圖／業者提供

「讚岐文字燒」。圖／業者提供

88屋餐點中最受矚目的便是高知職人現場製作的「炙燒鰹魚藁燒」，使用高溫稻草火焰炙燒，外皮焦香、內裡鮮嫩多汁，搭配專用炙燒爐台，煙燻香氣十足，宛如一場視覺與味覺的饗宴。其他還有香川高松市的「讚岐文字燒」、德島的「魚板炸肉排」、高知的「鍋燒拉麵」與香川名物「烤帶骨雞腿」等，每一道料理都承載著當地的故事與飲食文化。

香川名物「烤帶骨雞腿」。圖／業者提供

高知縣鄉土料理「鍋燒拉麵」。圖／業者提供

為歡慶開幕，店家特別祭出三重優惠：9月2日起首批 前88名來客可獲得「特製筷子」；只要提前預約，就能拿到「9折VIP卡」（限用一次）；而追蹤官方IG或FB的粉絲，更能享有「免費飲品」一杯。

開放式廚房的吧台區成為視覺焦點。圖／業者提供

