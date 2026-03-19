「星空藍珍奶」跟著TWICE回來了！翰林茶館「應援版珍奶」59元開喝 限時3天「秀1物」免費送一杯

「星空藍珍奶」跟著TWICE回來了！韓國人氣女團TWICE再度降臨寶島，翰林茶館「星空藍珍珠奶茶」同樣限定回歸，加碼外帶甜甜價只要59元。

圖／翰林茶館提供

繼去年11月高雄演唱會後，TWICE即將在3/20至3/22於台北大巨蛋開唱，翰林茶館TWICE應援限定「星空藍珍珠奶茶 」也再度回歸販售，限時限量供應至4/30，加碼外帶星光優惠價59元（原價120元），相當於只要半價（東山服務區/台南民族/松山機場店未販售）。

圖／翰林茶館提供

此外，響應TWICE來台，不只全台門市中杯杯身換上9個顏色，3/20至3/22，憑TWICE演唱會門票或應援物即可免費兌換「星光藍珍珠奶茶」乙杯（發完為止），參與門市有微風台北車站、板橋新站、美麗華、宏匯廣場、新光A11、林口三井等6家，於活動期間每日11:00、14:00發放號碼牌。同時，凡購買或兌換「星光藍珍珠奶茶」，加碼再送「翰林功夫茶麵買2送1」優惠券。

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