ONCE手刀預約！ TWICE十週年攻大巨蛋開唱「松菸官方周邊店」限時3天、人氣麻奶鍋物加碼「買1送1」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Live Nation Taiwan、舞古賀mini鍋物提供
圖／Live Nation Taiwan、舞古賀mini鍋物提供

南韓人氣女團TWICE即將登台！為了慶祝出道10週年，TWICE將於3月20日至22日帶著世界巡迴演唱會《TWICE WORLD TOUR IN TAIPEI》強勢登陸臺北大巨蛋，門票早已秒殺，ONCE們除了進場朝聖，還能衝松山文創園區官方周邊店感受巡演氛圍，主辦單位Live Nation Taiwan加碼第二彈限時店，現場打造沉浸式打卡區，粉絲必衝！

圖／Live Nation Taiwan提供
圖／Live Nation Taiwan提供

TWICE沉浸式松菸官方周邊店設在松山文創園區4號、5號倉庫，從入口開始就滿滿巡演感：巨型「TWICE」立體字光影裝置、巡迴標準字自拍鏡牆、9位成員專屬打卡牆，還有高雄場留下的全員親筆簽名海報，彷彿直接走進演唱會現場，讓ONCE們邊逛邊拍。

同步開賣巡迴商品，包括官方手燈、T-shirt、球衣、帽子、丹寧托特包等演唱會必備應援裝備，幾乎一站購齊。消費滿1800元再送限定鑰匙圈，包含TWICE LOGO與官方娃娃造型，共12款隨機出貨，粉絲可得抓緊機會。

圖／Live Nation Taiwan提供
圖／Live Nation Taiwan提供

為了維護現場秩序，周邊店採取「線上實名制預約」，預計於3月12日上午11點在拓元售票系統開放。粉絲需注意，入場時必須攜帶「演唱會實體票券」以及與預約姓名相符的有效證件正本，採取1人1票1證制。

圖／Live Nation Taiwan提供
圖／Live Nation Taiwan提供

TWICE十週年不只演唱會熱血，連美食都來力挺！知名連鎖「舞古賀mini鍋物」同步推出應援活動，3月13日至22日連續10天，在誠品松菸店及新竹巨城店，凡點超人氣招牌麻奶鍋，就免費加贈一份韓式年糕，每日不限量，讓ONCE用香辣與偶像同慶！

圖／舞古賀mini鍋物提供
圖／舞古賀mini鍋物提供

此外，「舞古賀鍋物專門店」高雄鼓山店推出重量級回饋，3月13日起凡點購任一套餐，即可以「99元超殺價」加購活體紅蟳乙隻，且不限加購次數，讓海鮮控大飽口福！

圖／舞古賀mini鍋物提供
圖／舞古賀mini鍋物提供

