抹茶控衝一波！ Mister Donut聯名「伊藤久右衛門」連10天優惠爽吃「買6送2」、隱藏版抹茶歐蕾「第2杯5折」

Mister Donut最大抹茶季來了！ 再度重磅聯名攜手京都百年歷史名店「伊藤久右衛門」，正式推出「雙茶饗宴」，有招牌宇治抹茶，再加入醇厚木質調的「焙茶」風味，從經典波堤、爆餡波波隆尼到日式糰子派，共11款新品排排站，還有連10天的「買6送2」超狂優惠，抹茶控快追一波！

抹茶波波隆尼、焙茶波波隆尼。圖／Mister Donut提供

爆餡「波波隆尼」必吃！本次聯名最具話題性莫過於「生甜甜圈」概念的波波隆尼系列。鬆軟帶 Q 的圈體包裹著極致濃醇的卡士達鮮奶油，內餡比例高達1比1，首推「抹茶波波隆尼」沾裹抹茶可可醬並撒上杏仁角，每一口都是優雅茶香；另一款「焙茶波波隆尼」則帶有獨特的烘焙木質香氣，搭配奶油風味脆片，層次感爆棚。

抹茶紅豆糰子派、蜜抹茶糰子。圖／Mister Donut提供

蜜抹茶波堤、雙層抹茶波堤。圖／Mister Donut提供

想體驗道地日式風情，絕對不能錯過「抹茶紅豆糰子派」，將酥鬆派皮結合經典紅豆與抹茶，最驚喜的是裡頭竟然藏著整顆「日式糰子」。此外，茶控首選還有「生抹茶波堤」，在雙層抹茶波堤上撒滿黃金比例的苦甜抹茶糖粉，口感Q彈宛如在吃生巧克力般濃郁。而「柚子抹茶波堤」則以果粒感的柚子醬帶出清爽氣息，最適合初春品嚐。

生抹茶波堤、柚子抹茶波堤。圖／Mister Donut提供

抹茶紅豆糰子派、蜜抹茶糰子。圖／Mister Donut提供

現做飲品也同步升級，「輕椰抹茶」以嚴選抹茶粉融合清亮椰香，口感順口不甜膩；「抹茶歐蕾」選用瑞穗鮮乳打造絲滑奶香，尾韻還會回甘。Mister Donut 於3月17日至3月26日連10天推出限時優惠，只要挑選指定新品即可享有「買6送2」或「買5送1」，指定飲品更有「第2杯5折」好康，趕緊揪團衝一波！

抹茶歐蕾、輕椰抹茶。圖／Mister Donut提供

雙茶蜜柚歐菲香組。圖／Mister Donut提供

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