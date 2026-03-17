京都必買「抹茶年輪蛋糕」快閃登台！ 「京ばあむ」限時快閃進駐信義區 必搶聯名咖啡、微醺威士忌年輪

甜點控快追！去京都旅遊絕對不會錯過的超人氣伴手禮「京ばあむ（KYO-BAUM）」來台灣了，自即日起至4月6日，限時進駐新光三越台北信義新天地A11，不僅帶來多款日本空運直送、以濃郁抹茶與豆乳交織出的神級年輪蛋糕，更有超稀有的「海外首賣」限定款，讓你想吃道地的日本味不用再找代購囉！

抹茶豆乳年輪蛋糕 京ばあむatelier限定盒：610元。圖／京ばあむ提供

「京ばあむ」自2008年創立以來，憑藉著「具有京都風味的新西式甜點」理念席捲甜點界。背後推手正是京都點心大廠「美十」，他們將宇治抹茶與京都產豆乳完美融合，堅持使用日本國產原料。每一口年輪蛋糕都能吃到細緻的抹茶香氣與豆乳的甘甜，層層堆疊出的濕潤口感，搭配外層薄脆的糖霜，是抹茶控的夢幻逸品。

京都市南區開設「京ばあむ」的旗艦店 「atelier 京ばあむ」。圖／京ばあむ提供

抹茶豆乳年輪蛋糕mini：270元。圖／京ばあむ提供

這次台北快閃店誠意十足，特別把京都旗艦店「atelier 京ばあむ」才買得到的限定品項搬出國，這也是該系列「海外首賣」限定款！亮點包含與京都精品咖啡品牌「Unir」聯名開發的「咖啡ばあむmini」，濃郁咖啡香與蛋糕體完美契合；還有質感爆棚的「京ばあむatelier限定盒」；現場更祭出多樣化的驚喜口味，從優雅的「紅茶風味」、大人系的「微醺威士忌風味」到溫潤的「焙茶豆乳」統統有。

咖啡風味年輪蛋糕mini：290元。圖／京ばあむ提供

微醺威士忌風味年輪蛋糕：1180元。圖／京ばあむ提供

紅茶風味年輪蛋糕：580元。圖／京ばあむ提供

本次快閃店所有商品皆由日本空運直送，品質與口感與京都當地同步。無論是想念京都旅行滋味的抹茶迷，還是想找精緻伴手禮的朋友，絕對要把握這不到一個月的快閃時光！

「atelier 京ばあむ」快閃店

．快閃期間： 2026年3月16日至2026年4月6日

．地點： 新光三越台北信義新天地 A11 B2F

．營業時間： 週一至週四、週日 11:00-21:30；週五、週六 11:00-22:00

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