快訊

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

用AI拿學位？博士論文遭疑虛構文獻 政大國發所：下架並調查

王品董事長豪發1500萬元紅包！正職、計時員工人人有獎 近萬人受惠

巴黎名店MAISON KAYSER推「杜拜巧克力Q餅」4款限量甜點！可頌丹麥與草莓口味「每日限量 50 份」引熱議

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／微風集團提供
圖／微風集團提供

來自巴黎的頂級烘焙品牌 MAISON KAYSER 日前宣布推出以「杜拜巧克力Q餅」為靈感的四款期間限定甜點。日前限定於台北 微風南京與微風廣場兩家門市分別登場，每日限量販售，為春季帶來話題度與層次風味兼具的全新選擇。

圖／微風集團提供
圖／微風集團提供

品牌自 2007 年進駐台灣、於微風廣場設立首賣點以來，持續以天然酵母長時間發酵、結合法式工法復刻經典，因而在烘焙愛好者間累積穩固口碑。本次新品靈感源自近來社群平台討論度飆升的「杜拜巧克力」風潮，把濃郁可可結合開心果元素與多層次口感，在 Threads 等平台掀起打卡熱，帶動品牌將異國風味融入法式基底，打造更具記憶點的甜點體驗。

「杜拜巧克力Q餅」將販售至 3 月 31 日止，限量供應引發搶購熱潮

微風南京店聚焦於「Q 餅系列」，一次推出兩款：其一為 「杜拜巧克力 Q 餅」，外層呈柔軟彈性、內餡以開心果巧克力堆疊濃厚香氣，再以的細絲酥皮增添咀嚼層次，形成 Q、軟、濃、酥的多重口感；另一款 「杜拜巧克力草莓 Q 餅」，以草莓的自然酸甜平衡可可濃度，帶來更輕盈、不膩口的收尾。兩款皆採每日 50 顆限量、每人限購 2 顆的機制，建議想嚐鮮的消費者提早到店。

圖／微風集團提供
圖／微風集團提供

圖／微風集團提供
圖／微風集團提供

微風廣場店則以酥皮烘焙呈現杜拜巧克力風味，推出 「杜拜巧克力可頌」與 「杜拜巧克力丹麥」兩款限定。前者承襲品牌招牌可頌的層層酥香與法國發酵奶油的深邃香氣，內裡包入苦甜平衡的巧克力餡，可頌愛好者絕對會喜歡；後者以蓬鬆的丹麥麵包體堆疊美味質感，內餡甜而不膩的口感，與紅茶搭配享用真的絕配。兩款皆為每日 50 份限量，售完為止。

圖／微風集團提供
圖／微風集團提供

圖／微風集團提供
圖／微風集團提供

品牌表示，四款新品刻意在「口感」與「風味」上做出明確區別。像是南京店主打 Q 彈與異國酥脆的驚喜，廣場店則強調法式酥皮與可可的協奏，期望讓不同偏好的消費者，都能在杜拜巧克力風潮中找到最合拍的口味。加上門市僅設於台北兩點、且各店販售品項不同，更增添了收藏與打卡的獨特性。建議民眾把握檔期、提早排隊，以免向隅。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

巧克力

相關新聞

巴黎名店MAISON KAYSER推「杜拜巧克力Q餅」4款限量甜點！可頌丹麥與草莓口味「每日限量 50 份」引熱議

巴黎烘焙品牌MAISON KAYSER推出四款「杜拜巧克力Q餅」期間限定甜點，每日限量50份，吸引消費者關注。新品以開心果及草莓等口味搭配，至3月31日停售，堪稱春季美食熱潮的新選擇。

菜單全面換新！7-ELEVEN「不可思議茶BAR」推4大系列新品 「開心果奶蓋茶拿鐵」必嘗

超商現調茶飲不斷進化，7-ELEVEN持續貼近手搖飲控嗜好、超前迎接夏日旺季需求，自3月18日起「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」全面換上新菜單，研發4款醇韻基底茶與4大系列飲品，結合省力化的專利單杯萃茶設備與24小時供應優勢，讓消費者就近到7-ELEVEN即可享受手搖飲自由。

星巴克買一送一限時9小時！ 情人節前夕「告白」就靠這一杯

白色情人節即將到來，星巴克推出應景優惠活動，邀請民眾在節日前夕與好友分享甜蜜時刻。3月13日活動當天11:00至20:00期間，只要購買兩杯大杯（含）以上、容量與口味一致的飲料，即可享「好友分享」優惠，其中一杯由品牌招待，等同買一送一，限時9小時。

全台12家門市喝得到！台灣「Sukiya すき家」新品奶昔開賣 「蜜桃春櫻冰霜奶昔」45元開喝

夢幻粉奶昔來了！台灣「Sukiya すき家」奶昔新口味開賣，集結春日代表風味；同時，還增加了5家門市供應奶昔，能在全台12家店買到。

情人節送浪漫！BAC、初韻打造「情人節花束蛋糕」　限時享優惠

白色情人節將至，該送花還是送甜點？「BAC」推出「愛戀花束手工玫瑰蛋糕」，將玫瑰花與蛋糕相結合，呈現宛若花束般的造型，一次滿足花卉與蛋糕的雙重願望；連鎖手搖飲「初韻」也推出「草莓舒芙蕾花束」，結合草莓、蛋糕與花束元素，不僅能為情人獻上祝福，也適合閨密之間傳遞心意。

限時「1+1組合99元」！ 迷客夏「焦糖茶沙龍」新品3/11開賣 焦糖雲朵拿鐵現折10元、琥珀烏龍漸層系接力

人氣手搖飲品牌迷客夏將於3月11日推出新品「焦糖茶沙龍」系列，開幕期間推出限時「1+1組合99元」。主打的「焦糖雲朵拿鐵」搭配焦糖脆奇，展現豐富口感，還有鹽味焦糖伯爵按再次引領風味潮流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。