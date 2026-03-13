巴黎名店MAISON KAYSER推「杜拜巧克力Q餅」4款限量甜點！可頌丹麥與草莓口味「每日限量 50 份」引熱議

來自巴黎的頂級烘焙品牌 MAISON KAYSER 日前宣布推出以「杜拜巧克力Q餅」為靈感的四款期間限定甜點。日前限定於台北 微風南京與微風廣場兩家門市分別登場，每日限量販售，為春季帶來話題度與層次風味兼具的全新選擇。

圖／微風集團提供

品牌自 2007 年進駐台灣、於微風廣場設立首賣點以來，持續以天然酵母長時間發酵、結合法式工法復刻經典，因而在烘焙愛好者間累積穩固口碑。本次新品靈感源自近來社群平台討論度飆升的「杜拜巧克力」風潮，把濃郁可可結合開心果元素與多層次口感，在 Threads 等平台掀起打卡熱，帶動品牌將異國風味融入法式基底，打造更具記憶點的甜點體驗。

「杜拜巧克力Q餅」將販售至 3 月 31 日止，限量供應引發搶購熱潮

微風南京店聚焦於「Q 餅系列」，一次推出兩款：其一為 「杜拜巧克力 Q 餅」，外層呈柔軟彈性、內餡以開心果巧克力堆疊濃厚香氣，再以的細絲酥皮增添咀嚼層次，形成 Q、軟、濃、酥的多重口感；另一款 「杜拜巧克力草莓 Q 餅」，以草莓的自然酸甜平衡可可濃度，帶來更輕盈、不膩口的收尾。兩款皆採每日 50 顆限量、每人限購 2 顆的機制，建議想嚐鮮的消費者提早到店。

圖／微風集團提供

圖／微風集團提供

微風廣場店則以酥皮烘焙呈現杜拜巧克力風味，推出 「杜拜巧克力可頌」與 「杜拜巧克力丹麥」兩款限定。前者承襲品牌招牌可頌的層層酥香與法國發酵奶油的深邃香氣，內裡包入苦甜平衡的巧克力餡，可頌愛好者絕對會喜歡；後者以蓬鬆的丹麥麵包體堆疊美味質感，內餡甜而不膩的口感，與紅茶搭配享用真的絕配。兩款皆為每日 50 份限量，售完為止。

圖／微風集團提供

圖／微風集團提供

品牌表示，四款新品刻意在「口感」與「風味」上做出明確區別。像是南京店主打 Q 彈與異國酥脆的驚喜，廣場店則強調法式酥皮與可可的協奏，期望讓不同偏好的消費者，都能在杜拜巧克力風潮中找到最合拍的口味。加上門市僅設於台北兩點、且各店販售品項不同，更增添了收藏與打卡的獨特性。建議民眾把握檔期、提早排隊，以免向隅。

