終於特價了！哈根達斯「指定品脫全系列199元」 加碼再送「50元折價券」 這些通路都買得到
199元哈根達斯！等到優惠了，哈根達斯「指定品脫全系列」特價只要199元，所有口味任你選，有網友巧遇優惠直呼「終於又特價了」。
即日起至3/18，全聯「哈根達斯」品脫420-473ml系列統統只要199元，從香草、草莓、巧克力、抹茶、開心果到提拉米蘇、草莓起司蛋糕、抹茶/可可巧酥等多達20幾種口味任你挑，不光每杯特價199元，還加碼再贈50元品牌折價券，平時捨不得入手的終於可以買起來了！
除了全聯外，大全聯、家樂福等量販通路均參與本優惠。需注意的是，優惠品項口味依各門市現場供應為準。
哈根達斯 優惠資訊
優惠期間：即日起～2026/3/18
優惠內容：哈根達斯品脫420-473ml全系列199元，再贈50元品牌折價券
活動通路：全聯、大全聯、家樂福
