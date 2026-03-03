「IKEA抹茶季」限時開跑！5款新品20元起，聖代、蛋糕價格、特色1次公開
抹茶控準備衝一波！IKEA宣布自2月26日起於全台門市限時推出「抹茶季」系列甜點與輕食，共帶來5款抹茶新品，從銅板價霜淇淋到層次系甜點通通有，為春日餐桌增添清新茶香。
首先登場的是「抹茶霜淇淋」，主打滑順細緻口感與淡雅茶韻，入口帶出自然回甘，單支售價20元，輕鬆就能享受療癒滋味。喜歡濃郁風味的可選「重抹茶米香聖代」，以抹茶霜淇淋為基底，淋上微苦抹茶醬，再撒上酥脆米香，苦甜交織、口感豐富，每杯35元，層層堆疊更添滿足感。
此外還有「抹茶QQ包」18元，外皮鬆軟、內餡揉合茶香與Q彈口感，適合當作隨手點心；甜點控則不能錯過「抹茶蒙布朗捲」79元，以綿密蛋糕體包覆抹茶奶霜，茶味清香不膩口；「抹茶草皮蛋糕」95元則以創意造型吸睛，結合濕潤蛋糕與抹茶奶油，呈現如春日草地般的視覺與味覺雙重享受。
IKEA表示，本次抹茶季自2月26日起已經開始限時販售，實際供應情況依各店現場為準，想嘗鮮的民眾不妨把握期間，到門市感受春季限定的抹茶魅力。
