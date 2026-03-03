甜點控衝！Lady M推爆紅「杜拜巧克力千層」 婦女節限定「這3天」4片只要999元

甜點界的愛馬仕又有新花樣！近期在全球社群媒體瘋傳的「杜拜巧克力」現在也變身千層蛋糕了，精品甜點品牌 Lady M 宣布推出期間限定「杜拜巧克力千層蛋糕」，更同步祭出超狂的「38婦女節」快閃優惠，甜點控必追！

圖／Lady M Taiwan臉書粉專

Lady M 這次推出的「杜拜巧克力千層蛋糕」新品，即日起販售至 4 月 30 日，以香濃的巧克力餅皮為基底，層層抹入濃郁巧克力醬與靈魂配角「開心果鮮奶油」。最吸睛的是，蛋糕頂層鋪滿了拌入開心果醬、中東白芝麻醬與白巧克力的 Kataifi（小麥脆麵），每一口都能感受到酥脆與綿密的極致交織。單片售價 300 元，巧克力控別錯過。

圖／Lady M Taiwan臉書粉專

歡慶 3月8日 國際婦女節，Lady M 特別於 3 月 6 日至 3 月 8 日，連續三天祭出超強寵愛優惠。活動期間，女性顧客只要到門市外帶「切片蛋糕任選4片」，即享快閃特價 999 元（品項限 280 元以內，超過可補差價），每人限購一組。以原價計算，最高可省下 121 元，等同於買越多省越多！

圖／Lady M Taiwan臉書粉專

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」