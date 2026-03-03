快訊

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

蘋果最新「舊換新Trade in」價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價

甜點控衝！Lady M推爆紅「杜拜巧克力千層」 婦女節限定「這3天」4片只要999元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Lady M Taiwan臉書粉專
圖／Lady M Taiwan臉書粉專

甜點界的愛馬仕又有新花樣！近期在全球社群媒體瘋傳的「杜拜巧克力」現在也變身千層蛋糕了，精品甜點品牌 Lady M 宣布推出期間限定「杜拜巧克力千層蛋糕」，更同步祭出超狂的「38婦女節」快閃優惠，甜點控必追！

圖／Lady M Taiwan臉書粉專
圖／Lady M Taiwan臉書粉專

Lady M 這次推出的「杜拜巧克力千層蛋糕」新品，即日起販售至 4 月 30 日，以香濃的巧克力餅皮為基底，層層抹入濃郁巧克力醬與靈魂配角「開心果鮮奶油」。最吸睛的是，蛋糕頂層鋪滿了拌入開心果醬、中東白芝麻醬與白巧克力的 Kataifi（小麥脆麵），每一口都能感受到酥脆與綿密的極致交織。單片售價 300 元，巧克力控別錯過。

圖／Lady M Taiwan臉書粉專
圖／Lady M Taiwan臉書粉專

歡慶 3月8日 國際婦女節，Lady M 特別於 3 月 6 日至 3 月 8 日，連續三天祭出超強寵愛優惠。活動期間，女性顧客只要到門市外帶「切片蛋糕任選4片」，即享快閃特價 999 元（品項限 280 元以內，超過可補差價），每人限購一組。以原價計算，最高可省下 121 元，等同於買越多省越多！

圖／Lady M Taiwan臉書粉專
圖／Lady M Taiwan臉書粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

甜點 巧克力 38婦女節 Lady M

相關新聞

甜點控衝！Lady M推爆紅「杜拜巧克力千層」 婦女節限定「這3天」4片只要999元

甜點界的愛馬仕又有新花樣！近期在全球社群媒體瘋傳的「杜拜巧克力」現在也變身千層蛋糕了，精品甜點品牌 Lady M 宣布推出期間限定「杜拜巧克力千層蛋糕」，更同步祭出超狂的「38婦女節」快閃優惠，甜點控必追！

餅皮酥到掉渣！超人氣「草莓千層」3月快閃2城市，「新鮮草莓+爆餡奶油醬」掀朝聖潮，「這1款」還多了大人味

不只南港、新竹吃得到！超人氣「草莓千層」最新快閃2城市，能一次吃到「2種口味」，草莓控、甜點控可要把握時間吃起來。

檸檬霜淇淋、檸檬費南雪限定登場！法朋「檸檬季」3月4日開放預購

酸甜的氣息，總能為春季帶來不一樣的滋味。「法朋烘焙甜點坊」自3月16日起推出年度檸檬季企劃，運用西西里黃檸檬、優利卡綠皮檸檬等5種檸檬，推出餘韻南國戚風蛋糕、檸檬霜淇淋、島嶼香檸旅人蛋糕等多款檸檬系甜點，預計3月4日起開放預購。

手搖飲南霸天出事了！ 茶の魔手分店掛「簡體字海報」 嗆客：沒吃你家大米　總公司急發聲再掀怒火

南部連鎖茶飲霸主「茶の魔手」驚傳文宣爭議！位於台南仁德的門市近期因張貼「簡體字」宣傳海報，引發大批網友不滿，認為其語氣與用字「充滿陸感」。面對Google評論的一星負評，店家竟親自上陣以火藥味十足的話語回嗆，甚至驚動總公司出面滅火，但仍見網友不領情。

首爾潮流咖啡館「AUFGLET」插旗台北 開幕日期、預約方式看這裡

韓國首爾超人氣潮流咖啡館「AUFGLET」正式插旗台北市大安區，預定3月6日正式開幕，提供咖啡、茶、果汁等飲品，以及各式...

「紅帽子禮盒」下殺3.7折！萊爾富最狂 「3款紅帽子」折扣開殺 最夯「紅禮盒」現省551元

撿漏的時候到了！各大超商年節禮盒開始大促銷，萊爾富「紅帽子禮盒」打折不手軟，最低直接下殺3.7折！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。