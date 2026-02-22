15元開喝「先喝道」！開工日限定「兩杯29元」 還有「星巴克買1送1」連續2天半價喝

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／先喝道提供、摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／先喝道提供、摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

開工爽喝！「先喝道」開工日限定「兩杯29元」，平均一杯僅約15元；還有星巴克買一送一」限時兩天，優惠開喝一掃你的開工憂鬱。

圖／先喝道提供
圖／先喝道提供

古典玫瑰園集團旗下手搖飲「先喝道」推出一日限定開工優惠，2/23當日，全台先喝道門市「中杯四季春茶王」兩杯特價29元，每人限購3組，限現場/你訂自取，各門市數量有限、售完為止。

「四季春茶王」選用台灣南投優質茶園栽植的四季春茶種，透過職人細膩製程與精準控溫沖泡工法，完整保留茶葉最純粹風味。圖／先喝道提供
「四季春茶王」選用台灣南投優質茶園栽植的四季春茶種，透過職人細膩製程與精準控溫沖泡工法，完整保留茶葉最純粹風味。圖／先喝道提供

圖／先喝道提供
圖／先喝道提供

此外，星巴克同樣祭出開工活動，2/23、2/24 11:00-20:00，至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一，優惠品項不含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料外其餘飲品，部分門市不參與活動。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

圖／摘自星巴克官網
圖／摘自星巴克官網

