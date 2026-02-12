快訊

全案確定！新北國中少年割頸案落幕 凶手乾哥判12年、乾妹11年定讞

三金大提琴家范宗沛辭世 享壽65歲「配樂鬼才」傳奇落幕

遭空拍機投毒案波及！張美阿嬤農場動物無處可去 這間動物園接手救援

聽新聞
0:00 / 0:00

才剛開幕就掀排隊潮！爆紅大福「COMEPOP」快閃來了 最狂「整顆布丁大福、大福版草莓蛋糕」 限時抽扭蛋「送3顆大福」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／COMEPOP IG
圖／COMEPOP IG

整顆布丁大福！爆紅蛋塔「COMEME」旗下再一新品牌「COMEPOP」快閃登場，主打兩款神級大福，開幕期間再推「扭蛋活動」，有機會免費再吃3顆大福。

圖／COMEPOP <a href='/search/tagging/1013/IG' rel='IG' data-rel='/1013/143344' class='tag'><strong>IG</strong></a>
圖／COMEPOP IG

繼「COMMA」後，「COMEME」再推甜點新品牌「COMEPOP」即日起至3/14快閃新光三越信義A11，販售「雪特生焦糖布丁大福」和「華特濃乳醬草莓大福」兩款美味大福，一款包入整顆焦糖布丁，另一款則吃得到卡士達、草莓與蛋糕的多層口感。售價每顆90元，每人限購6顆（口味不限，可混搭），另有3入裝口味可混搭。

圖／COMEPOP IG
圖／COMEPOP IG

圖／COMEPOP IG
圖／COMEPOP IG

開幕優惠再推限定「扭蛋活動」，即日起至2/14，凡購買任3顆大福並出示追蹤官方IG畫面即可獲得扭蛋資格乙次，每日限量20位，送完為止。獎項內容除了最大獎「送3顆大福」外，還有贈1顆/2顆大福（口味隨機）及85折券、95折券等現場折抵。

需注意的是，由於排隊人潮眾多，「COMEPOP」新發布購買公告，每日上午11:00起發放號碼牌，依小卡順序排隊結帳，部分品項售完為止，結帳時將小卡交還工作人員。更多注意事項依現場為準。

COMEPOP 快閃資訊

快閃期間：即日起～2026/3/14

地點：新光三越信義A11 B2（台北市信義區松壽路11號）

粉絲專頁：https://reurl.cc/Zl0knp

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

布丁 新光三越 草莓大福 蛋塔 蛋糕 COMEPOP 快閃店 爆紅美食 IG

相關新聞

2大手搖試手氣！ 大苑子草莓季「8折爽喝」掃發票再抽10杯　八曜和茶Lucky 8「整單免費」抽牌攻略

2大強棒手搖試手氣！ 大苑子草莓季「8折爽喝」掃發票再抽10杯 八曜和茶Lucky 8「整單免費」抽牌攻略

才剛開幕就掀排隊潮！爆紅大福「COMEPOP」快閃來了 最狂「整顆布丁大福、大福版草莓蛋糕」 限時抽扭蛋「送3顆大福」

整顆布丁大福！爆紅蛋塔「COMEME」旗下再一新品牌「COMEPOP」快閃登場，主打兩款神級大福，開幕期間再推「扭蛋活動」，有機會免費再吃3顆大福。

情人節優惠開喝！ 星巴克連2天「買1送1」、超商「買花送咖啡」、85℃「蛋糕+飲品99元」再抽住宿券

情人節優惠開喝！各大連鎖咖啡與超商紛紛祭出超殺優惠，為大家整理了情人節超強優惠懶人包，咖啡控最愛的星巴克推出限時2天「買一送一」；85℃則主打百元有找的下午茶套餐；4大超商也不遑多讓，7-ELEVEN推出APP行動隨時取優惠、全家買花就送拿鐵優惠券、萊爾富更是祭出雪糕與主食「買一送一」，想省荷包快筆記！

「再睡5分鐘」奶茶第二杯半價 「先喝道」第二杯10元、免費喝1年

2月17日至3月27日期間，連鎖手搖飲料「再睡5分鐘」推出「小咖＆布朗環島走春計畫」。以「環島走春」為概念，讓品牌角色小...

2大手搖新裝驚喜！ 先喝道玫瑰拿鐵「第2杯10元」抽365杯天天喝、麻古4公升「麻酷分享壺」贈100%中獎刮刮卡

農曆新年與西洋情人節腳步近了，手搖飲控準備接招！兩大連鎖手搖品牌紛紛祭出超狂驚喜，「先喝道」不只有浪漫指數破表的歐式旋轉木馬限定杯，更有第2杯10元的限時優惠；「麻古茶坊」去年瘋搶的4公升分享壺也霸氣回歸，隨壺附贈迷你杯與中獎率百分百刮刮卡，讓大家驚喜連連！

高雄人手刀衝！泰國曼谷爆紅「擬真狗狗冰棒」強勢登台 1日限定「全品項9折」 最療癒「狗狗貓貓系列」都來了

高雄人先衝！泰國曼谷超人氣「擬真造型冰淇淋」重磅登台，細節滿滿的狗狗貓貓系列冰棒統統集結，不用飛泰國也能吃得到！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。