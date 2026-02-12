才剛開幕就掀排隊潮！爆紅大福「COMEPOP」快閃來了 最狂「整顆布丁大福、大福版草莓蛋糕」 限時抽扭蛋「送3顆大福」

整顆布丁大福！爆紅蛋塔「COMEME」旗下再一新品牌「COMEPOP」快閃登場，主打兩款神級大福，開幕期間再推「扭蛋活動」，有機會免費再吃3顆大福。

圖／COMEPOP IG

繼「COMMA」後，「COMEME」再推甜點新品牌「COMEPOP」即日起至3/14快閃新光三越信義A11，販售「雪特生焦糖布丁大福」和「華特濃乳醬草莓大福」兩款美味大福，一款包入整顆焦糖布丁，另一款則吃得到卡士達、草莓與蛋糕的多層口感。售價每顆90元，每人限購6顆（口味不限，可混搭），另有3入裝口味可混搭。

圖／COMEPOP IG

圖／COMEPOP IG

開幕優惠再推限定「扭蛋活動」，即日起至2/14，凡購買任3顆大福並出示追蹤官方IG畫面即可獲得扭蛋資格乙次，每日限量20位，送完為止。獎項內容除了最大獎「送3顆大福」外，還有贈1顆/2顆大福（口味隨機）及85折券、95折券等現場折抵。

需注意的是，由於排隊人潮眾多，「COMEPOP」新發布購買公告，每日上午11:00起發放號碼牌，依小卡順序排隊結帳，部分品項售完為止，結帳時將小卡交還工作人員。更多注意事項依現場為準。

COMEPOP 快閃資訊

快閃期間：即日起～2026/3/14

地點：新光三越信義A11 B2（台北市信義區松壽路11號）

粉絲專頁：https://reurl.cc/Zl0knp

