高雄人手刀衝！泰國曼谷爆紅「擬真狗狗冰棒」強勢登台 1日限定「全品項9折」 最療癒「狗狗貓貓系列」都來了
高雄人先衝！泰國曼谷超人氣「擬真造型冰淇淋」重磅登台，把來自曼谷的最強療癒級甜點帶到台灣，快閃陪大家過年走春，不用飛泰國也能吃得到！
還記得紅遍各社群的擬真狗狗冰棒嗎？來自泰國曼谷的爆紅造型冰淇淋「Icedea」登陸高雄，即日起至3/2，於漢神巨蛋購物廣場B1快閃，同步加碼今(11)日「全品項9折」，朝聖曼谷在地最紅的高顏值甜點。
泰國曼谷造型冰淇淋「Icedea」把藝術融入冰淇淋中，除了有超療癒的哈士奇、黃金獵犬等狗狗系列，還有戴上各種可愛帽帽的貓咪系列、彩色鸚鵡冰棒等，不光立體擬真還細節滿滿，絕對會被這一整個冰櫃給驚豔到！此外，山竹、榴槤等南洋風系列同樣不容錯過，且每支冰棒都主打「純果肉製作、手工成型」，是兼具視味覺的雙重饗宴。
Icedea 泰國曼谷造型冰淇淋 快閃資訊
快閃期間：2026/2/10～2026/3/2
地點：漢神巨蛋購物廣場B1（高雄市左營區博愛二路777號）
