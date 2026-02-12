2大手搖試手氣！ 大苑子草莓季「8折爽喝」掃發票再抽10杯　八曜和茶Lucky 8「整單免費」抽牌攻略

喝手搖飲料試手氣！大苑子APP新春三大優惠開跑，八曜和茶推撲克大挑戰，最大獎直接整單免費，飲料控春節就是要這樣喝起來！

．大苑子：早晚10點搶8折券 加碼抽10杯「莓好花漾」

大苑子鎖定草莓季話題，推出APP限定三大優惠，讓粉絲用好運開喝新年第一杯。從即日起到2月底，涵蓋限時8折商品券、掃描發票抽獎，以及環保瓶集點活動，通通讓飲料愛好者省更多。

－大苑子APP「馬上開喝團」8折快閃：即日起至2月15日，大苑子APP行動商城「Juicy Store」每天早上10點與晚上10點準時開搶指定飲品券8折優惠，早晚各限量100組，售完為止。

－掃發票抽10杯「莓好花漾」免費喝：即日起至2月23日，只要在大苑子門市消費後，使用APP掃描發票，就能參加抽獎，有機會抽中10杯「莓好花漾」免費暢飲。

－環保瓶集點換免費鮮果杯：環保小尖兵們2月28日前攜帶大苑子環保瓶回購飲品，還能累積綠色點數，集滿10點即可兌換「芭樂鮮果杯（甘草）」一份。

．八曜和茶：紅心8現身「整單免錢」 超強周邊同步送

以和風茶飲聞名的「八曜和茶」，自2月14日至2月22日期間，推出「Lucky 8 撲克大挑戰」，凡於全台門市單筆消費滿300元，就能直接參加撲克抽牌遊戲。店員將攤開52張撲克牌，只要你一抽入魂抽中「數字8」，現場好禮直接帶走。

整副牌中僅有4張Lucky 8，分別對應不同獎項：

－紅心8：最大獎「整單免費」，直接爽喝不花錢！

－黑桃8：任選一款BAHA周邊商品免費送（若送完改送「草莓冰淇淋白奶茶」乙杯）。

－梅花8：送「茉心極韻白奶茶」或「八哈啾啾莓」乙杯（擇一）。

－方塊8：帶走「BAHA HCY時尚防水一杯袋」乙個。

