頂呱呱「炸雞桶」吃了會順！新春「66大順炸雞桶」250元有找 再享「地瓜薯條買一送一」
頂呱呱「炸雞桶」優惠來了！限時8天「66大順炸雞桶」250元有找，還能再加購「地瓜薯條買一送一」，一手拿炸雞一手吃薯條，吃起來爽度爆表！
春節前也能優惠吃！頂呱呱「66大順炸雞桶」好運開賣，2/4至2/11，特價249元（原價375元）吃得到原味雞腿3隻和原味炸雞3塊，每塊原味炸雞可+4元升級辣味。此外，只要購買「66大順炸雞桶」還能再享「地瓜薯條買1送1」，兩份只要65元，每人每桶限加購乙組。
愛吃辣則有「辣味雞翅」2入特價99元，可單點、不限組數。需注意的是，桃園機場/松山機場/南港LaLaport門市不參與本活動。
頂呱呱 新春優惠資訊
活動期間：2026/2/4～2026/2/11
優惠內容：
66大順炸雞桶 特價$249（可加購地瓜薯條買1送1）
辣味雞翅2入 特價$99
活動門市：頂呱呱門市（桃園機場/松山機場/南港LaLaport門市除外）
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言