頂呱呱「炸雞桶」吃了會順！新春「66大順炸雞桶」250元有找 再享「地瓜薯條買一送一」

頂呱呱「炸雞桶」優惠來了！限時8天「66大順炸雞桶」250元有找，還能再加購「地瓜薯條買一送一」，一手拿炸雞一手吃薯條，吃起來爽度爆表！

圖／頂呱呱提供

春節前也能優惠吃！頂呱呱「66大順炸雞桶」好運開賣，2/4至2/11，特價249元（原價375元）吃得到原味雞腿3隻和原味炸雞3塊，每塊原味炸雞可+4元升級辣味。此外，只要購買「66大順炸雞桶」還能再享「地瓜薯條買1送1」，兩份只要65元，每人每桶限加購乙組。

圖／頂呱呱提供

圖／頂呱呱提供

愛吃辣則有「辣味雞翅」2入特價99元，可單點、不限組數。需注意的是，桃園機場/松山機場/南港LaLaport門市不參與本活動。

頂呱呱 新春優惠資訊

活動期間：2026/2/4～2026/2/11

優惠內容：

66大順炸雞桶 特價$249（可加購地瓜薯條買1送1）

辣味雞翅2入 特價$99

活動門市：頂呱呱門市（桃園機場/松山機場/南港LaLaport門市除外）

